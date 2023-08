Crearán un calendario municipal “para que se trabaje” en fechas conmemorativas

Este miércoles se aprobó la ordenanza para crear un calendario anual de fechas conmemorativas en el ámbito municipal.

Al respecto, el concejal Pablo López explicó que se tomaría como base las fechas instituidas por ordenanzas “para aportar a la visibilización desde las herramientas que ya tenemos, es decir página web del concejo y del municipio”.

“En más de una ocasión hemos presentado proyectos para instituir distintos días municipales tratando, de buena fe, que en ese día, semana o mes se realicen actividades de concientización y visibilización”, expresó y agregó “son muchas, importantes y creo que los vecinos saben que no se ha hecho mucho en todos estos años, hay ordenanzas desde el 2002 y no he visto que se haga algo, no queremos que quede como un simple día sino que se trabaje con el”.

El edil mencionó algunas fechas municipales como:

9 de mayo: protección social de niños

15 mayo: lucha contra discriminación

1 julio: movilero de prensa

19 septiembre: joven empresario

2 octubre: no violencia

3 de abril: madres de Malvinas

2 de abril: concientización sobre autismo

11 noviembre: proteccionismo animal