Encontraron muerto al joven que le pegó una patada en la cabeza a un árbitro

El joven que le pegó una brutal patada en la cabeza a un árbitro durante un partido de fútbol amateur en Sarandí fue hallado muerto este lunes por la noche. De acuerdo a las primeras informaciones, Williams Tapón se habría suicidado cuando lo estaban por detener por "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo".

Según informó el periodista Nacho Genovart en sus redes sociales este lunes por la noche, el joven futbolista de 24 años se quitó la vida con un arma de fuego en el momento en el que declaraba la víctima.

El hecho ocurrió el sábado pasado en un complejo deportivo con canchas de césped sintético llamado “Estación 98", en el partido de Avellaneda. El feroz ataque quedó grabado, por lo que se pudo reconstruir que un jugador del equipo La Cortada FC empujó al árbitro luego de que le mostrase la tarjeta amarilla, lo que generó una lógica expulsión. No conforme con el fallo, el jugador lanzó un insulto y su compañero, ahora fallecido, corrió directamente a golpear al juez.

El jugador que llevaba la camiseta con el número 10, identificado como Alexander Williams Tapón, le pegó dos piñas en el rostro al árbitro, aprovechando que estaba anotando la expulsión y, una vez que cayó al piso, le dio una patada a la cabeza, causándole un desmayo. Inmediatamente, compañeros de equipo y rivales se acercaron para calmar la escena, mientras otros asistían a la víctima.

El árbitro, Ariel Paniagua, estuvo internado y este lunes pasó por la comisaría para realizar la denuncia. En una entrevista con Telefe Noticias, Paniagua dijo: “Me pudo haber matado, yo hoy capaz estaba en un cajón, mi familia llorándome y no hay un contexto que justifique que me pegue una patada de esa manera”.

“Hablé con el delegado de su club, una muy buena persona que me pidió disculpas de la mejor manera, pero de él no salió una disculpa del corazón, lo que me dijo fue ‘lo hice en calentura’. Yo soy padre soltero, ¿qué hacían mis hijos si me mataba?”, agregó el árbitro, quien también aclaró por qué los reclamos del capitán del equipo no fueron considerados: "¿Con qué argumento te voy a cobrar una falta si no la veo?".

Según informó Paniagua, el torneo constaba de 11 partidos consecutivos de fútbol 8, con dos tiempos de 20 minutos y un entretiempo de 3 minutos. El árbitro trabajaba allí los sábados desde hacía tres meses y declaró que el último sábado “al comenzar el partido ya notaba que venía tornándose hostil” y añadió que antes del inicio del juego, los integrantes del equipo La Cortada “estaban consumiendo bebidas alcohólicas”.

El último testimonio de Alexander Williams Tapón

El joven de 24 años, identificado como Alexander Williams Tapón, en sus apariciones en los medios se hizo llamar Dimitri. “Empezó todo así: iban dos minutos y ya le habían pegado a un compañero mío y el árbitro no lo cobraba. Yo era capitán, así que le decía ‘juez, cobrala, si lo viste, estabas a dos metros’. Él me decía ‘no la vi’ y no cobraba nada”, comenzó a relatar en una entrevista con Telefe.

“Está bien, seguíamos jugando, pero hacíamos una mal y ya nos tiraba todo a nosotros: uno jetoneaba, amarilla. Otro jetoneaba y ya le quería sacar la roja, por eso yo ya venía enojado y le pegué, sin darme cuenta. Yo ya le pedí disculpas, hoy estuvimos hablando con el réferi. Te digo la verdad, me nubló. Cuando me rescaté ya era todo distinto y me pregunté ‘¿qué hice?’”, explicó.

Este lunes por la noche, antes de ser detenido por la causa "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo", el joven apareció sin vida.

La información brindada por Nacho Genovart

“Se acaba de suicidar William Tapón, el agresor del árbitro de Sarandí. Ocurrió en el momento en el que declaraba la víctima. Se quitó la vida con un arma de fuego”, publicó el periodista Nacho Genovert en Twitter este lunes a las 23.40.

“Encontraron su cuerpo en las vías del tren, altura General Paz y Heredia. Tenía 24 años. El disparo fue en la zona del parietal”, detalló.

Por último, informó: “En las próximas horas harán un rastrillaje por la zona para encontrar el arma con la que se efectuó el disparo. Hasta el momento no pudieron hallarla cerca del cuerpo. De todas maneras, se realizaron tomas de muestra de las manos que corroboran que se trata de un suicidio”.

El comunicado del complejo deportivo

Estación 98, el complejo deportivo donde ocurrió el ataque al árbitro Paniagua, publicó un comunicado donde establecieron: “Repudiamos todo hecho de violencia. El sábado, cuando sucedieron las lamentables y repudiables agresiones al árbitro, el personal de salud del Complejo le brindó rápida asistencia y nuestro servicio de emergencias lo trasladó al hospital donde, luego de los cuidados requeridos, afortunadamente fue dado de alta”.

“Además, hicimos una presentación en la comisaría de la zona para exponer lo sucedido y colaborar en lo que sea necesario. Si bien la organización del torneo es externa al complejo, y no tenemos injerencia en la admisión de los equipos ni en la contratación del personal, estamos a disposición para ayudar en todo lo que podamos”, continúa el escrito.

“Quienes hacemos Estación 98 somos parte de una sociedad que se cuestiona y trabaja día a día en nuevas formas de relacionarse, con el convencimiento de que el compañerismo y la camaradería son el motor del deporte, libres de violencia”, concluye el comunicado del establecimiento de Sarandí.

Con información de Perfil