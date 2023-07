La Provincia crece, su Capital no

Los salteños, para bien o para mal, ya pasamos las elecciones provinciales y podemos ver con otras expectativas lo que sucede en el país y su impacto en nuestra provincia. Hay características importantes en nuestra provincia más allá de todos los problemas nacionales y son los anuncios del gobierno de Gustavo Sáenz. Un caso es el tendido del gasoducto que se comparte con Tucumán, con influencia en los Valles Calchaquíes. También se está trabajando mucho con el tema de la minería, puntualmente con el litio.

Otro frente de obra es el de la conectividad vial, como es el mejoramiento de la ruta 68 a Cafayate, localidad turística donde además se construye el centro de convenciones y se reacondiciona la obra del aeropuerto de Cafayate. Sobre este proyecto cabe señalar que hay una pista que está funcionando con aviones chicos y la intención del Gobernador de la Provincia -ya lo ha anunciado- es firmar el convenio con la Nación la construcción de un aeropuerto para líneas que unan Cafayate con la Capital, con Buenos Aires o cualquier punto del país. Asimismo, este jueves se inauguró parte de la infraestructura sobre la ruta que va a Cachi, en el ramo de la subida en la Piedra del Molino. Es un trabajo muy importante, con paradores para los turistas. En ese punto se dio la bienvenida al primer turista del invierno.

Son acciones que se realizan para poder lograr una provincia que va avanzando. Rosario de la Frontera, por ejemplo, está por donar algunos terrenos para que se pueda desarrollar hotelería camino a las Termas. Se trata de tener más hoteles, más allá del hotel emblemático que es una empresa del Estado. Las novedades son todas optimistas; por lo menos nos abre a la imaginación de que podemos tener una provincia que sigue en crecimiento.

Es así que el Intendente de Cachi está en un problema. ¿Cuál es? No tiene donde poner más gente a dormir y no tiene donde darle de comer a la gente. La demanda de los visitantes todo el año ya está superando la oferta hotelera y gastronómica. Ahora busca recursos para construir la terminal de colectivos pero debe resolver previamente otro problema. En Cachi no hay tierras que queden cerca del centro. Son las dificultades que genera el crecimiento; todo lo que hablamos es crecimiento.

Se están haciendo cosas permanentemente. Este sábado se presenta el Circo Soleil y el propio Messi publicitó Salta con ese espectáculo. El Museo de Alta Montaña es un gran atractivo que genera colas para entrar. La Plaza 9 de Julio, lo que quedó de ella después de las reparaciones que están haciendo, también estaba cubierta de gente en la mañana de hoy.

Toda la acción que hay en la Provincia no tiene su correlato para nada en la Capital Yo entiendo que el desánimo que debe haber sufrido la propia Municipalidad después de la derrota del 14 de Mayo debe haber sido terrible, pero vida institucional continúa.

Hay 8 meses de transición por lo tanto no se puede tirar la toalla y decir yo hasta acá llegué. Se evidencian serios problemas en la gestión de la Intendencia. Esta es la segunda temporada en una de las provincias más visitadas en el país es la nuestra precisamente y no tiene la Plaza 9 de Julio por lo que dejó de ser el mejor ámbito para recibir gente.

Qué se está haciendo en el lugar. Se puede pensar que se está haciendo un subterráneo para poder hacer una playa de estacionamiento. No. Se está haciendo una reparación de la que solamente lo sabe el Ejecutivo Municipal, la Señora Intendenta. La obra marcha lento porque se le paran los pagos a la empresa; no trabaja nadie, por ahí se ven 4 o 5 personas. Es un despropósito lo que se está haciendo en la Capital porque a la vuelta de la Plaza 9 de Julio están los adoquines levantándose. A algunos los arreglan, a otros no. Hay un descuido en la gestión, que está justificando totalmente el resultado electoral de la última elección.

Se podría haber esperado una reacción por parte de la Intendenta para aprovechar los últimos meses y mejorar la imagen. Solo se sabe que ya está trabajando en la candidatura para ser senadora nacional por Salta en 2025, para lo que ha contratado gente en Buenos Aires. Parece demencial que esté sucediendo cuando la ciudad está al borde del colapso.

También se sabe que los funcionarios que integran su gabinete están buscando un lugar en el Ejecutivo Provincial. Son los que están contando algunas cosas como que hubo una reunión -que pidió la Señora Intendenta- con el Gobernador de la Provincia y el intendente electo Emiliano Durán. Sus alternativas fueron relatadas -tal como yo se lo voy a contar- por un funcionario del gobierno de la señora Bettina Romero. La reunión tenía como objetivo saber cómo iba a comenzar y a terminar la transición dado que, según planteó la señora Bettina Romero, el mes pasado ya le tuvieron que adelantar plata para pagarle, por ejemplo, a Agrotécnica Fueguina y para pagarles a los concejales y a los empleados municipales. El gobernador le habría dicho: - Mire señora (o mirá Betina) no hay más plata. Yo tengo para lo mío; tengo los compromisos asumidos para mi gobierno y para pagar los sueldos y para llegar tranquilamente en los plazos que tengo establecidos. No tengo para adelantarte coparticipación.

Es lo que había hecho Sáenz el viernes, cuando le adelantó parte de la coparticipación y ella, además, tuvo que sacar un crédito en descubierto del Banco Macro a los fines de poder hacer frente al 50% de lo que se le debe a Agrotécnica Fueguina. Como parece que el Gobernador ya veía que la cosa se le ponía complicada porque empezaban las acusaciones de uno a otro, les dijo a Betina y a Durand que fueran al Centro Cívico Municipal y se pusieran de acuerdo sobre cómo van a seguir con esta transición y vean las cosas que van a hacer. Yo tengo mi propio problema que es el Gobierno de la Provincia, les señaló.

Efectivamente acordaron una reunión de acuerdo a lo que cuenta este colaborador. ¿Dónde se hizo la reunión?. En la Municipalidad y participaron algunos colaboradores de la señora Betina Romero. El informante dijo que, con la soberbia que caracteriza a la señora Intendenta, comenzó el diálogo con un destrato al nuevo Intendente que fue muy evidente para todos. Quienes conocen a Emiliano Durand, ya sea por la función pública o por la televisión o por las notas que se le han hecho, saben que es una persona calma, que es incapaz de gritar, incapaz de ofuscarse, que es una persona muy tranquila pero parece que los agravios de la señora Betina o la voz iba en permanente estado de histeria llevaron a que en un momento determinado Emiliano Durand sacara de su bolsillo un sobre donde tenía un papel en el que marcaba todas las observaciones que tenía para hacer y lo que necesita para la transición. Pretendía una transición tranquila pero la señora Betina Romero, según cuentan, se puso muy ofuscada, lo trató muy mal y el intendente electo se reiró.

Los detalles recogidos dan cuenta que la Intendenta le dijo: Acá no venimos para que me pases vos la lista de las cosas que yo tengo que hacer, la Municipalidad está todo de 10, está todo muy bien y desplegó un monólogo, quizás entendiendo que el señor Emiliano Durand era un funcionario más de su gobierno. Según los empleados que quedaron en el lugar y que por supuesto habían participado de todo esto, escucharon 10 minutos más de cosas fuertes por parte de la señora Betina Romero, que no puede aceptar que su sucesor tiene razones para los planteos que hace. Mostró mucha mala educación, quizás por formación familiar.

Esto quiere decir que la relación entre los dos no está buena y no precisamente forzada por Emiliano Durand porque lo único que quiere es saber qué es lo que debe la Municipalidad y con qué se va a encontrar el día que tenga que asumir. Si en junio no pudo cumplir con las obligaciones financieras, incluyendo el pago de sueldos y de servicios esenciales, lo que viene no sería un valle de alegría sino que, al contrario, iría de mal en peor porque la ciudad está parada o sea las obras que se tienen que hacer en la ciudad, que habían comenzado en el período electoral, están paralizadas. Lo reconoció la responsable de Desarrollo Urbano, la arquitecta Angulo en declaraciones al programa Pasaron Cosas, que los martes se difunde en Aries, quien informó que se estaban paralizando las obras porque sencillamente la Nación no les estaba mandando plata. Es una característica del gobierno municipal de nunca asumir la culpa de nada; siempre la culpa la tiene o el gobierno provincial o el gobierno nacional y no ellos porque se sienten perfectos.

Bettina Romero se va con una imagen negativa del 70% pero parece que todavía no cayó en cuenta de eso porque ya está trabajando para la campaña de ser senadora nacional por Salta. Los meses que vienen van a ser bastante duros en el ámbito municipal y el crecimiento que le debiera llegar a la Capital, porque toda Salta está en crecimiento, no llegará.

Por algo será ¿no?