En Hablemos de Política, el Senador Miguel Calabró analizó el panorama oficialista tras el cierre de listas para las PASO. Reconoció que apoyará a formula Massa-Rossi pero que “no es lo que más me gustaría”.

“¿Es lo que más me gustaría? y no, porque ¿qué va a hacer Massa como presidente?, va a negociar con el fondo, va a tratar que entre plata, combatir la inflación. Pero ¿qué me garantiza?, que no va a hacer un ajuste feroz donde vamos a tener a toda la gente en la calle, porque el ajuste siempre viene por el pobre, el ajuste que quiere hacer Cambiemos o cualquiera que gane”, analizó.

Calabró consideró que Massa “es un hombre de derecha moderado” pero que no es lo que más le gusta al peronismo. “A mí no me convence pero sé que en estos tiempos es una persona que necesitamos para poder pasar la crisis”, dijo.

Situado en las listas provinciales, Calabró aseguró apoyar la propuesta liderada por Pablo Outes ya que “garantiza que va a defender Salta y que va a defender el proyecto de Gustavo Sáez”.

En este sentido destacó la “habilitad de Sáenz” para gestionar a nivel nacional. “Saenz va personalmente y eso no hay con qué darle, cuando vos gestionas podés levantar el teléfono, videollamada, podés mandar un mail, pero si vas y te le sentás a un ministro a nivel nacional, es un gobernador que fue, que se puso el Poncho y fue a pelearla” expresó.

Calabró consideró que “hoy la pelea es por la torta, por el presupuesto nacional” y criticó la coparticipación, aunque consideró que no tiene esperanzas que esa discusión ocurra en el próximo período presidencial ya que “en este periodo va a ser todo medio de urgencia”.

“No puedo creer que tengamos más de 250 Diputados nacionales, la mayoría del interior, tenemos 72 Senadores nacionales, la mayoría del interior, y no podemos hacer que venga un pedacito de torta más grande para la provincia, ni hablar con las regalías, ni los recursos naturales, entonces me parece que nos debemos esta discusión grande”, manifestó.