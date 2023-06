Perdió su billetera en un recital del Indio y ahora lo condenan por un crimen

Una historia que le podría pasar a cualquiera. Maximiliano Villalba fue una de las más de 200.000 personas que asistieron al último recital del Indio Solari en Olavarría, el 11 de marzo del 2017. Durante el show Maximiliano perdió la billetera con su DNI adentro. Obviamente, nunca la pudo recuperar.

Actualmente lo acusan de participar en un crimen ocurrido en Moreno: su DNI apareció en la escena de un crimen: un robo en manada donde uno de los delincuentes llevaba los datos de Maximiliano consigo para intentar despistar a los investigadores. Su hermana lo llamó para avisarle que estaban allanando la casa de sus padres. Esa dirección, es la que figuraba en el DNI.

"Yo no entendía nada, pensé que todo era una equivocación", dijo el joven en el canal A24. "En ése momento no realicé la denuncia por extravío y me limité a hacer un nuevo trámite". A pesar de que el joven explicó la situación, en todas las instancias, inclusive en la Corte Suprema, ratificaron una polémica condena con muchas inconsistencias, como por ejemplo que no lo dejaran participar de las audiencias para que las víctimas del robo lo identificaran o no. La condena se dio en un juicio abreviado que dejó muchas dudas.