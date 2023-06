Messi jugará en el Inter Miami: "Quiero pensar más en mi familia"

Leo confirmó que seguirá su carrera en el equipo de la MLS y fue crítico al contar por qué no se dio su regreso al Barcelona.

Desde que comenzaron los rumores sobre que Lionel Messi no iba a continuar en el PSG, el mundo del fútbol se conmocionó tras conocerse que emigrará al Inter Miami de la MLS. Cuando parecía que las chances de regresar al Barcelona se acrecentaban, la situación económica del club culé tiró por la borda el sueño de miles de fanáticos en España y en otras partes del mundo.

Allí comenzaron a surgir alternativas, el Inter Miami, la franquicia de David Beckham en la Major League Soccer, se postuló como candidato para la familia Messi

"Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barsa. Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día", explicó Leo a corazón abierto desde París en una extensa entrevista con Mundo Deportivo y Sport.

Si bien fue cauto al remarcar que "todavía no lo tengo cerrado al cien por cien", la decisión está tomada (hay un precontrato firmado) y el propio Inter Miami ya le dedicó su primer posteo. Sin embargo, en medio de la felicidad por este nuevo desafío, dejó en claro que todavía sigue con la espina clavada desde aquel inesperado y abrupto adiós del Barcelona.

"Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver a Barcelona, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación. Tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y andar a las corridas como pasó", reconoció el atro argentino.

Aunque destacó que "la Liga dijo que había aceptado todo" y que "estaba todo bien para que volviera", Leo remarcó: "Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso".