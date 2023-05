Nanni: “La inflación se está llevando puesto todo”

El Diputado nacional por Salta y presidente de la UCR local – en Hablemos de Política – analizó el conflicto docente y, si bien responsabilizó al gobierno salteño, reconoció que con el proceso inflacionario del país no se puede tener previsibilidad. En otro orden, se refirió a las elecciones nacionales venideras y al futuro de JxC.

“No se puede creer. El gobierno anunció un acuerdo con los docentes y hoy los docentes se hicieron sentir con fuerza en una marcha masiva. Hay que escuchar estas manifestaciones”, sostuvo Miguel Nanni, diputado nacional por Salta y presidente del radicalismo local, al ser consultado sobre el conflicto docente.

Para el legislador, “el gobierno va a tener que mirar con otra óptica el conflicto”.

“No solo se discute salarios, hay muchas escuelas en estado vergonzoso. Una cosa es el poder formal y otra es el poder real. La masividad con que hoy se movieron los docentes, les dijeron que no a sus representantes gremiales. Claramente hay una disonancia enorme: una cosa es lo que siente el docente de a pie y otra es la de la dirigencia sindical”, analizó el diputado nacional.

Para Nanni, si bien el gobierno tiene torpezas propias que le impidieron resolver el conflicto, “la inflación se está llevando puesto y no hay sistema que aguante”.

“No podés tener previsión. El gobierno tiene su propia torpeza, este problema ya lo debería haber resuelto, pero lo cierto es que desactivas una bomba y a los 5 minutos se activa otra. Ya no hay resto social porque hay una crisis de representatividad. Son problemas propios de una sociedad que se quedó sin resto político/económico producto de la acumulación de crisis sobre crisis”, sentenció.

JxC y las elecciones nacionales

“Hay que tener cuidado, esto de ser la esperanza de la gente tiene sus pro y contras”, aseguró Miguel Nanni.

Es que, según entiende, el espacio del que participa es “el favorito” del electorado para los próximos comicios nacionales y ello conlleva responsabilidades, sobre todo, a la hora de discutir candidaturas.

“Esta es una fuerza amplia y eso hace que haya distintos perfiles de liderazgo. La competencia es natural, ahora, hay que tener cuidado con esas competencia porque no estamos en una Argentina de aguas mansas”, caracterizó el legislador, y continuó: “La discusión de las candidaturas no es secundarias, pero creo que tienen que bajar un poco el perfil porque los problemas de hoy en la Argentina son complejos”.

En tanto, consideró que no hay pacto social posible mientras la sociedad sienta que la política solo está para perjudicarle la vida. No obstante, el diputado nacional celebró que, a pesar del desencanto generalizado con la política, la sociedad no está reclamando la vuelta de los militares, por ejemplo.

“La gente cree en el sistema democrático. Yo no creo que haga falta un nuevo pacto social, lo que sí creo es que debe haber coherencia entre la política, sus dirigentes y la gente. La confianza de la sociedad en sus políticos se construye todos los días”, finalizó Nanni.