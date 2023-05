Radicales se pronuncian: "No festejamos el segundo puesto a 30 puntos de Sáenz"

Una línea interna del radicalismo salteño llamada 'adelante' hizo público un documento donde analiza la última elección provincial y, en ese contexto, el desempeño de la UCR en el frente Juntos por el Cambio.

"Las elecciones provinciales han dejado en evidencia una cada vez más profunda crisis de los partidos políticos como herramienta de representación ciudadana. Es de fundamental importancia que se trabaje en su reconstrucción, porque solo a través de los mismos, y no de personalismos coyunturales, se constituye en el tejido social una existencia política sana y acorde con los principios de nuestra constitución", reza el escrito en su inicio.

Para 'Adelante', es menester señalar que la UCR ha formado parte de una coalición que ha llegado a las elecciones "deteriorada y desdibujada", con "adiciones incoherentes e injustificables" que, de hecho, les restó votos al espacio.

"No es tiempo de festejar segundos puestos", dispara la declaración. Es que, según entienden, Miguel Nanni se ha mostrado muy conforme con los resultados obtenidos y con el papel que ha desempeñado, sobre todo, el radicalismo que conduce. Sin embargo, 'Adelante" señaló que la alianza se ubicó a 30 puntos "de un gobierno al que se le mueren recurrentemente los niños por desnutrición".

No obstante, el comunicado da cuenta de que no es malo perder en sí, sino que las líneas internas del partido no tuvieron ningún tipo de participación en estas elecciones, sintiéndose ignorada la militancia disidente.

"No estamos contentos ni festejamos el segundo puesto a treinta puntos de Gustavo Sáenz. No nos conformamos con tan poco", expresa el escrito y, finalmente, llama a la reflexión a las actuales autoridades para, más pronto que tarde, llamen a elecciones internas y se elija una nueva conducción.