Vaqueros: Exponen que el intendente Moreno echó a una trabajadora que lo denunció por violencia de género

En el recinto de la Cámara alta, el Senador por La Caldera, Miguel Calabró, manifestó que el intendente, Daniel Moreno, participó de las elecciones teniendo una denuncia por violencia de género, y que, tras los comicios firmó un decreto municipal expulsando a la mujer denunciante.

“Marina Córdoba González, fue violentada, violentada físicamente, violentada moralmente y ahora violentada institucionalmente, el intendente esperó los resultados del domingo y como una especie de vendetta política, aprovechó; entonces no sólo que es un violento, no sólo que es un misógino, no sólo que es un machista, sino que además aprovecha”, expresó Calabró.

El legislador dijo que pese a que existen la Secretaría de Violencia, el Observatorio de violencia y los juzgados, “cuando suceden casos de violencia no hay un accionar rápido”.

“Quiero que este 14 de mayo no haya sido para darle carta blanca a todos los violentos, no haya sido para que nos escudemos en que la gente nos votó para, desde la institucionalidad y de la responsabilidad que nos da el pueblo salteño, aprovecharnos y ponerle el pie encima como en este caso”, disparó.