Orozco: “Tuvimos la posibilidad de ser protagonistas de un día histórico y no estuvimos a la altura”

En el recinto del Concejo Deliberante, la edil Emilia Orozco destacó el debate entre candidatos a Intendente que organizó la Universidad Nacional de Salta y criticó las decisiones del Concejo Deliberante.

“El día de ayer se hizo historia, por primera vez en la Ciudad de Salta, en un plano de igualdad pudimos escuchar a los 15 candidatos que aspiran la intendencia en la Ciudad, eso que tanto se especuló, la casa de altos estudios nos demostró que las condiciones estaban dadas, que los tiempos eran los oportunos, que solamente se necesitaban ganas y trabajar en equipo”, manifestó.

Respecto a la exposición de los candidatos Orozco consideró que “algunos quedaron expuestos” y tildó de irresponsable “postularse a un cargo para el que claramente no están preparados”.

La concejal pidió disculpas porque “los presidentes de bloques tuvimos la posibilidad de que esto se concrete y sin embargo no estuvimos a la altura de las circunstancias”, y también expresó que “el compromiso no fue reciproco” con respecto a la Universidad.

“Pusieron a disposición su equipo técnico, humano, sus instalaciones, anfiteatros, la logística, hasta último momento, y cuando ellos solicitaron de nosotros solicitando el préstamo de estos pupitres, se le fueron denegados, ni siquiera en eso fuimos útiles”, expresó.

A su tiempo, el concejal Víctor Costanzo también se refirió al debate y criticó el accionar de los candidatos en sus exposiciones.

“Estoy de acuerdo en que se debate, pero debatir se debate a cada instante y no cuando 1 o 2 candidatos quieren hacerlo; se debate con el tachero, con el remisero, con el recolector de basura, con maestros, con médicos, con los pibes que no tienen para desayunar, cuando en una mesa no hay que comer; no se debate con acusaciones, se debate con propuestas de trabajo”, dijo.