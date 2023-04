Juan Schiaretti: “El Frente de Todos y Juntos por el Cambio ya fracasaron, la grieta hizo mucho daño”

El gobernador habló con Infobae del proyecto presidencial que impulsa por fuera de la polarización. Detalló los trazos gruesos de un plan de gobierno. Rechazó aplicar un “ajuste salvaje”, pero dijo que Aerolíneas y las empresas públicas no deben tener déficit. El riesgo de “un fogonazo inflacionario”

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, mencionó a la grieta una y otra vez. Subrayó que es, entre otras, la causa eficiente de tanto retroceso y deterioro social que padece hace años Argentina. Y confirmó su objetivo de construir una alternativa que, esta vez sí, pueda ofrecer a los argentinos una precandidatura presidencial superadora al Frente de Todos y Juntos por el Cambio. “Ya fracasaron como experiencia de gobierno”, afirmó en una extensa entrevista en los estudios de Infobae.

Tras el intento trunco en 2019 de superar la polarización, el mandatario peronista se mostró convencido de que ahora hay un espacio vacante entre las coaliciones que dominan hace casi 10 años, alternativamente, oficialismo y oposición. “Queremos ser la expresión de la producción y el trabajo y de aquellos argentinos que todos los días se levantan para ir a ganarse el pan y sostener a sus familias, de los que quieren un país normal”, aseguró Schiaretti, que este año culminará su tercer mandato.

En el reportaje, el gobernador habló sobre la coyuntura y los hechos en torno al crimen del colectivero y la posterior agresión al ministro Sergio Berni, como así también explicó los motivos y objetivos del lanzamiento de esta propuesta que podría tenerlo como precandidato presidencial. “Yo estaré donde haga falta. Sí puedo ratificar que iremos hasta el final. El espacio lo vamos a construir y lo vamos a poner a consideración de los argentinos, porque la grieta -además de hacernos tanto daño- impide que el país pueda avanzar. La grieta es un empate de debilidades”, aseguró.

El dirigente detalló los trazos gruesos de su plan de gobierno, advirtió sobre el riegos de que se produzca “un fogonazo inflacionario”, rechazó que sea necesario aplicar un “ajuste salvaje” para ordenar las cuentas, pero resaltó la necesidad de achicar el déficit fiscal y encauzar mejor los subsidios, sin priorizar solo al AMBA. Habló sobre Cristina Kirchner, el juicio a la Corte, la quietud de los gobernadores ante el kirchnerismo, el narcotráfico y el conflicto mapuche. “Desde el Estado no se puede incentivar la toma de tierras”, advirtió.

Las definiciones salientes de Schiaretti

1- “El Frente de Todos y Juntos por el Cambio ya fracasaron como experiencia de gobierno y por eso la sociedad está buscando otra alternativa”.

2- “No soy kirchnerista y nunca voy a ir a un frente con el kirchnerismo”.

3- “El kirchnerismo desde hace ya 20 años conduce el peronismo y lo colonizó. El kirchnerismo tiene una faz autoritaria y una faz feudal para manejar las cosas. Es hora de que el peronismo se saque de encima esa colonización del kirchnerismo”.

4- “Hace falta la construcción de una alternativa que esté por encima y que nos haga olvidar de la maldita grieta. Queremos entusiasmar a una mayoría para dejar ambos polos de la grieta. Y yo voy hasta el final”.

5- “La grieta es un empate de debilidades, es considerar al otro no como alguien que piensa distinto y con el cual hay que trabajar juntos sino como enemigo. Cambiemos entró en la grieta que tanto daño le está haciendo a los argentinos. Hasta que no la superemos, alguien puede ganar pero le va a ser muy difícil gobernar”.

6- “Milei, más allá de su posición ideológica, es el resultado de ese cansancio de la gente, que ve a los dirigentes políticos que se pelean como perros y gatos y no les están resolviendo los problemas”.

7- “No es casualidad que el kirchnerismo esté mal en casi todas las provincias y los gobernadores estén bien conceptuados. El kirchnerismo quiere las listas nacionales para seguir manejando el Poder Ejecutivo Nacional, haciendo base en el Conurbano”.

8- “Es evidente que los gobernadores no tienen confianza con el gobierno kirchnerista porque todos están anticipando las elecciones”.

9- “Cristina Kirchner no está proscrita”.

10- “Repudio absolutamente el pretendido juicio político a la Corte porque degrada las instituciones y ahuyenta inversiones. Este ataque contra la Corte significa ese estilo autoritario y feudal de querer manejar todo en un puño, incluso la Justicia”.

11- “No quiero que la situación estalle ni que haya un fogonazo inflacionario, ni creo que nadie en la Argentina lo quiera, porque cuanto peor es peor. Si alguno planteó que cuanto peor mejor, se equivocó”.

12- “Hay una mirada desde el AMBA, no desde un país integrado, que viene desde hace bastante tiempo. Debemos cambiar, corregir estas inequidades para hacer un país integrado, ser equitativo en los subsidios que se dan en todo el país”.

13- “Las retenciones son un mal impuesto que tiene que ser bajado gradualmente, hasta su total eliminación”.

14- “Tenemos grandes posibilidades en el complejo agroalimentario, en el litio, en el gas y el petróleo, en la minería, en la economía del conocimiento, y también en la pesca, que no la ha explotado la Argentina como podría”.

15- “El déficit fiscal se puede arreglar sin un ajuste salvaje. Para eso, los subsidios a la energía no pueden ser para todos, las empresas públicas no deben ser deficitarias y hay que eliminar la superposición de funciones entre Estado nacional, provincial y municipal. Aerolíneas Argentinas no puede dar déficit”.

16- “Se tiene que ir eliminando el cepo de acuerdo, pero simplificar y decir “saco todo” o “mantengo el cepo para siempre” es hacer una discusión de consigna y no resuelven los temas de Argentina”.

17- “El Ministerio de la Mujer yo lo mantengo”.

18- “Los dirigentes sindicales no son enemigos, ni adversarios, son aliados, porque también quieren que haya más trabajadores formalizados. No sé qué quieren decir con “reforma laboral”. La modernización se va a ir resolviendo en la discusión de los convenios colectivos. No sé quién puede plantear sacar indemnizaciones”.

19- “Queremos que el crimen de Blas Correa y otros horribles que se denominan popularmente “gatillo fácil” sean juzgados como corresponde y caiga todo el peso de la ley sobre los responsables. Las decisiones que toma la Justicia el gobierno provincial las acata, no las discute”.

20- “Hay que respetar los derechos ancestrales de los pueblos originarios, pero no puede suceder que desde organismos del Estado Nacional se incentive la toma de tierras o se la disfrace de lucha antiimperialista”.

21- “Para combatir el narcotráfico hay que sumar más efectivos federales -personal de Policía, Gendarmería y Prefectura- tener cárceles federales para delincuentes de máxima seguridad y atacar el lavado de activos, qué es lo que les permite a los narcotraficantes avanzar”.

22- “El Estado no puede tener intermediarios entre los programas sociales que tiene en marcha y los beneficiarios. Precisamos migrar los planes a puestos de trabajo genuinos. Hay que darles la posibilidad de tener un oficio”.

Fuente: Infobae