Reapareció Angelici con duras críticas a Riquelme

Deportes 14 de marzo de 2023

El expresidente de Boca habló sobre la actual gestión de Román, afirmó que él no se presentará y que Macri "no va a ser candidato" pero, tal como anticipó Doble Amarilla "podría integrar la lista". Y cerró con un lapidario: "Riquelme no ganó la última elección. Casi el 50% de los socios no lo votó".