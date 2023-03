Aníbal Fernández se despegó del operativo de seguridad en Rosario: “Yo no participé”

La presentación de Fernández se produjo tras la puesta en marcha de las medidas que anunció el presidente Alberto Fernández, con la meta puesta en intentar una contención de la crisis de seguridad en la ciudad santafesina mediante políticas como el refuerzo del envío de agentes federales y la instalación de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación.

En ese sentido, el ministro se despegó de la decisión de enviar al Ejército, a través de su Compañía de Ingenieros, para la urbanización de barrios populares en Rosario.

Tras finalizar la presentación, el ministro brindó una breve conferencia de prensa en la que se despegó que no participó de la decisión de Alberto Fernández de enviar el Ejército a Rosario.

"No estoy de acuerdo porque no entendí bien lo que van a hacer. Me gustaría mirarlo un poco más. Estoy viejo para arrugar y no decir las cosas como las siento. Si tengo que planteárselo al Presidente, le diré cuál es mi visión" dijo y profundizó: "No soy antimilitar, soy hijo de un mecánico de la Fuerza Aérea argentina y siento respeto por el tema. Algunas decisiones no son lo suficientemente contundentes como para que sumen a la hora de ser escuchadas por el pueblo que espera respuestas".

Fuente: TN.