El próximo viernes, los abogados elijen a sus representantes en el Consejo de la Magistratura de Salta. La lista “Justicia Nueva” presentó su propuesta con la consiga de “contar con jueces seleccionados con criterios objetivos y alejados de amiguismos”.

“Es necesario separar la justicia de la política y la manera de logar esta independencia es eligiendo a los jueces que sean ya independientes, que no dependan el entrar en la terna de su lealtad o influencias o contactos”, expresó el candidato a vocal, Armando Caro Figueroa, como solución al “desprestigio” que hoy tiene la Justicia en la mirada social.

Caro Figueroa no negó la relación existente entre los poderes a la hora de seleccionar jueces. “El Consejo de Salta solo preselecciona jueces, no gobierna poder judicial, no sanciona a los magistrados que incumplieron la norma, simplemente es una preselección que luego va a completar el Gobernador al elegir dentro de la terna y finalmente dar el Senado el acuerdo”, detalló y agregó “por ahora no se puede privar al Gobernador de su derecho elegir uno de los tres jueces, el problema es que a veces el Gobernador elije de tres el tercero y no fundamenta su razón”.

Así mismo, puntualizó que existe una “discriminación” para los abogados candidatos que están “fuera de la familia judicial”. “Hay que terminar con la discriminación y para eso hay que unificar las escuelas de la Magistratura, no pueden haber tres, tiene que haber una sola financiada con fondos del estado, con exigencia de calidad igual para jueces, fiscales, y eso va a logar que haya igualdad de oportunidad a la hora de concursar”, expresó.

El candidato de la lista también criticó la falta de idoneidad en algunos integrantes del Consejo que no forman parte del ámbito judicial. “La Legislatura mandó representantes que no tienen idoneidad para juzgar quien puede ser juez y quien no”, dijo y consideró que otro punto a debatir es la cercanía de esos jueces electos con el Ejecutivo. “Los jueces, por decirlo simbólicamente, no deben responder la llamada telefónica del gobernador ni de sus representantes. El gobernador no tiene que opinar sobre causas que están pendiente en la justicia” dijo y puntualizó “los jueces son los encargados de limitar al poder, aquellos que aspiran al poder absoluto no quieren ser controlado por los jueces ni por nadie”.

Finalmente Caro Figueroa retomó la idea que pone en debate la lista. “El ingreso de abogados independientes y plurales en la matricula va a poner cierto freno o va a intensificar ciertos controles a la hora de seleccionar jueces”.