El "Cuervo" Larroque trató de "surrealista" una reelección de Alberto Fernández

Andrés "Cuervo" Larroque, ministro de la Comunidad de Buenos Aires y referente de La Cámpora, volvió a manifestar sus diferencias con una postulación de Alberto Fernández para las primarias peronistas y calificó la idea de "surrealista". "En el peronismo si el presidente hizo las cosas bien se da de hecho que relige y yo estaría pegando afiches por la reelección de Alberto y no está eso, no se observa, no se palpita”, expresó.

El dirigente cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa con su postura de echar por tierra el deseo de reelegir del Presidente y planteando que existe una proscripción política contra su jefa política, algo que se manifestará con mayor fuerza el 11 de marzo cuando realice un acto militante con su espacio La Patria es el Otro en Avellaneda.

”Alberto tiene un rol para jugar, no creo que sea el de ser candidato y mucho menos en una PASO, me parece surrealista”, analizó, planteando por enésima vez que es "muy difícil" hacer campaña en una interna contra el mandatario nacional.

“Seamos humildes, todos. Alberto y todos deberíamos pensar cómo generamos la mejor oferta electoral. El tiene un rol en lo que viene, hay que buscarlo”, ahondó el secretario general camporista.

Al igual que Cristina Kirchner, Larroque remarcó que hubo errores que desencadenaron en la derrota electoral del 2021, en ocasión de las votaciones legislativas, y consideró: “Hoy si me traen una persona que votó al Frente de Todos en 2019 y dice que está contenta yo le doy un premio, creo que nadie está contento con la situación. Las elecciones no se ganan planteando atenuantes, sino generando esperanza".

En el programa debut de Peronismo Para Todos con Daddy Brieva por C5N, el funcionario de Axel Kicillof también lanzó una crítica a quien fuera el primer Ministro de Economía de la gestión fernandista, Martín Guzmán, considerándolo “un agente del sistema financiero internacional puesto en nuestro gobierno que nos generó muchos problemas”.

Qué dijo Larroque sobre Cristina Kirchner

El ex legislador develó que la Vicepresidenta respeta el pedido de la militancia para que vaya por un tercer mandato, pero aclaró que "no prende la mecha". "Hay que plantear con toda la fuerza que Cristina tiene que ser candidata y llegado el momento se verá, pero siempre con una Cristina empoderada y fortalecida”, consideró.

Este sábado bajo la histórica consigna de la resistencia peronista "Luche y vuelve", Larroque y parte de la militancia que pide "la tercera" de Cristina Kirchner reclamarán que cese lo que consideran una proscripción política contra su figura por parte de la Justicia. “Más allá que después Cristina determine lo que quiera, como militantes no podemos permitir que los grupos de poder quieran obturar quien puede y quien no puede ser candidato”, aseguró.

Larroque pidió por un tercer mandato de Cristina Kirchner.

Por otro lado, lanzó una respuesta contra el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien había negado que la Vicepresidenta estuviera proscripta porque podía participar de las elecciones. “Ese esfuerzo que hacen compañeros de nuestro espacio de querer confundir, no tiene ningún tipo de sentido o raya con la canallada, está claro que hay una proscripción. Cristina lo explicó con total claridad, aclaró que no había renunciamiento sino una proscripción”, dijo.

Por último, Larroque concluyó: “No hay mayor daño para el peronismo y mayor ayuda para el enemigo que no recuperar el salario, el ingreso, el poder adquisitivo”.

GI/ff

Con información de C5N y Perfil