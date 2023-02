Miguel Ángel Pichetto: “El pueblo Mapuche es de la Patagonia Chilena, es un pueblo invasor”

El Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, ratificó hoy sus críticas a la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que entregó tierras a comunidades mapuches en la provincia de Mendoza. “El debate ‘pseudo mapuche’ es fundamental para el país. Los argentinos tenemos que tomar conciencia de que hay un proceso iniciado de fragmentación territorial; hay en disputa casi 12 millones de hectáreas”.

“Estos pseudo pueblos originarios están presionando y tienen la validación de organismos nacionales como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que en Mendoza han hecho un verdadero disparate”, sostuvo el funcionario en declaraciones a la periodista Romina Manguel, en FM Milenium.

En este sentido, Pichetto sostuvo que la discusión sobre los reclamos de territorios “es un tema que agobia a muchos sectores de la Argentina” y enumeró conflictos similares al mencionado de Mendoza en el sur de la Argentina y también en el norte, en la provincia de Salta.

“No le doy carácter de pueblo originario a estos tipos. Creo que muchos de ellos son delincuentes, bandidos en la noche con cara tapada que van y prenden fuego el bosque. El mapuche no es de un pueblo originario de la Patagonia Argentina, es de la Patagonia chilena. Es un pueblo invasor”, añadió.

Pichetto recordó que el ex presidente Julio Argentino Roca avanzó sobre el desierto con el Ejército y “ocupó la Patagonia, por lo que este territorio es argentino”. En esa línea, agregó: “Hubo que evitar y terminar con el malón que venía de Chile, que eran mapuches. Esto es historia. Aunque los historiadores del Gobierno la quieran modificar”.

“Hay un proyecto de la creación del estado autónomo mapuche, con injerencia montonera. Hay una visión insirrucional vinculada a las principales riquezas del país, como el petróleo y la minería. Esa gente está tomando campos en Neuquén y cobrando peajes en los sectores petroleros”, señaló.

Con relación al conflicto de Mendoza, el ex senador presentó una denuncia junto al ex gobernador Alfredo Cornejo por traición a la patria contra Alejandro Marmoni, titular del INAI, por adjudicar tierras a grupos que no reconocen la ley ni al Estado argentino.

En las últimas dos semanas, el INAI otorgó más de 21.500 hectáreas a dos comunidades mapuches: El Sosneado, de San Rafael, y Suyai Levfu, de Malargüe. Ambas reclamaban el reconocimiento sobre esas tierras bajo el argumento de su presencia ancestral en tierras cuyanas.

El Auditor General de la Nación recordó -además -que los planteos territoriales de estos grupos se realizan de forma violenta: “En mi provincia hubo ataques, incendios y sabotaje. Además existen vínculos con el grupo armado CAM (Coordinadora Arauco-Malleco) de Chile”, enfatizó.

En paralelo a la denuncia penal anunciada, se espera el resultado del recurso administrativo que presentó la provincia de Mendoza en el INAI con los que busca revertir las resoluciones con las que el organismo —dependiente del Ministerio de Justicia— entregó terrenos a diferentes comunidades mapuches.

Para Pichetto los grupos mapuches “tienen apoyo político del gobierno nacional” a través de los “organismos como el Instituto Nacional Indígena”. Además, aseguró que el conflicto mapuche “viene agobiando a muchos sectores en la Argentina”.

Duras críticas contra la Iglesia católica y el papa Francisco

En otro tramo de la entrevista el ex senador rionegrino apuntó con mucha dureza contra el papa Francisco y la Iglesia. Pichetto recordó los ataques mapuches que se registraron en el sur del país, especialmente en Bariloche y el Bolsón, durante los últimos meses.

“Quemaron iglesias. El Papa que los defiende tanto... si la Argentina no sale por el lado del petróleo, el gas, la minería, el cobre y el litio, que son los que van a hacer la conversión eléctrica y el cambio climático, no se por dónde vamos a salir”, explicó

En ese sentido, consideró que “vamos a seguir con un modelo de pobres y de planes, de los Pérsico, de los Grabois, que es el modelo que quiere el Papa”. Pichetto es uno de los dirigentes de la oposición más críticos del papa Francisco y de la Conferencia Episcopal que conduce monseñor Oscar Ojea.

“El Papa abogó por los pueblos aborígenes cuando en Argentina hay 12 millones de hectáreas en conflicto. Los curas de acá no le están informando bien que estos grupos son anti iglesia católica”, indicó. Además, aseguró que monseñor Oscar Ojea “debería salir a hablar” pero “no lo hace porque está jugando a la política y apoya al kirchnerismo en la próxima campaña”.

Pichetto dijo que “el Papa ya apoyó al kirchnerimso porque esta en contra del neoliberalismo y a favor del pobrismo, de los esquemas que dicen que el mérito no es importante y que la propiedad privada es un derecho secundario”. “Sus visiones en Argentina han sido totalmente negativas para el país”, sostuvo.

La situación judicial de CFK y la interna de JxC

Durante el reportaje, por otro lado, Pichetto opinó sobre el operativo del Frente de Todos para instalar una eventual proscripción para la vicepresidenta Cristina Kirchner. “No tiene técnicamente una proscripción porque ella puede presentarse hasta tanto la sentencia no esté definitivamente firme y esto se va a determinar cuando se agote la última instancia en la Corte Suprema”, sostuvo.

A su vez, opinó sobre el viaje del presidente Alberto Fernández hacia la Antártida, y aseguró: “Me parece que fue una especie de intento de lanzamiento; hay una disputa política en donde sectores del FDT le están diciendo que no puede ser candidato”.

En tanto, el Auditor General también hizo referencia a la situación interna de la coalición opositora, que hizo públicas sus diferencias, sobre todo entre candidatos como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y consideró que “este esquema de fragmentación y división múltiple de varios candidatos en lugar de consolidarnos como verdadera opción de cambio, también nos hizo retroceder”.

Por último, y al ser consultado sobre una eventual candidatura del ex presidente Mauricio Macri, con quién compartió fórmula en la campaña de 2019, Pichetto afirmó que “un hombre como Macri va a decidir por sí mismo, no le importa quién tenga enfrente. Tengo una relación de respeto con Larreta, Bullrich y (Gerardo) Morales”. “Trato de mantener la idea de unidad”, completó.

