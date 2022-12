Demichelis sobre la fractura de Kranevitter: “Le deseamos las mejores energías en su recuperación”

El entrenador de River Plate no oculto su tristeza por la lesión del mediocampista. Su análisis del empate con derrota en los penales ante Unión La Calera, en su debut como DT del Millonario

Luego del brillante ciclo de Marcelo Gallardo, Martín Demichelis tuvo su debut como entrenador de River Plate en el amistoso ante Unión La Calera disputado en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes. El juego finalizó empatado 0 a 0 en tiemp reglamentario y la Copa Internacional de San Luis se definió con disparos desde el punto penal. Allí fue más efectivo el combinado chileno que se llevó la victoria por 4 a 3.

De esta manera, el ex futbolista surgido de las divisiones juveniles del club tuvo un bautismo no deseado como entrenador en el fútbol argentino, luego de su paso por el segundo equipo del Bayern Münich de Alemania, ya que al margen de la derrota por penales, lamentó la fractura en el tobillo derecho de Matías Kranevitter. El Colo, quien acaba de retornar al club que lo vio nacer, duró apenas seis minutos en cancha y fue reemplazado tras una brutal patada que le provocó la lesión. Luego de los estudios de rigor, el parte médico arrojó la fractura que lo obligará a una intervención quirúrgica.

“Lamentablemente son cosas del fútbol. Mati vino con entusiasmo y unas energías enormes y lamentablemente se confirmó la fractura de un huesito del tobillo. A desearle los mejores ánimos y energías en su recuperación. Es parte del fútbol, no queda otra”, se lamentó Demichelis en diálogo con ESPN.

Sobre si el elenco chileno apeló a un juego demasiado brusco pese a tratarse de un amistoso, el DT analizó: “Llevamos solo diez días de entrenamienso, luego de 40 días de vacaciones, y la idea era distribuir las cargas futbolísticas y físicas. El partido fue demasiado cortado, ninguno de los dos grupos (cambió el equipo en cada tiempo) se pudo poner en marcha para depegar todo lo que veníamos haciendo en la semana. El primer grupo después de los 25 minutos recién estuvo mejor, pero sin aproximaciones. Una de Aliendro y otra de Pablo (Solari), pero fue un partido aburrido con pocas situaciones de gol”.

“Habrá que seguir trabajando y buscando optimizar el entrenamiento físico de los jugadores”, agregó Demichelis, que ahora deberá enfocar la mira en los próximos amistosos de River Palte. Luego de las fiestas de Fin de Año, el plantel viajará a los Estados Unidos para los trabajos de pretemporada con los siguientes compromisos acordados: Monterrey de México (10/01 en Austin, Texas), Millonarios de Colombia (14/01 en el DRV PNK Stadium de Florida); y Vasco de Gama de Brasil (17/01 en el DRV PNK Stadium de Florida).

Otras frases de Martín Demichelis:

“Uno siente tristeza porque (Kranevitter) llegó con muchas ganas de aportar y ayudar, a jerarquizar el plantel y por cosas que tiene el fútbol se confirmó la fractura. Ahora a desearle las mejores energías en la recuperación”.

“Terminó sirviendo poco y nada (el amistoso) para los dos grupos. La idea era equilibrar, pero con lo cortado que se dio el partido nos terminó siendo muy poco”.

“Los penales no los entrenamos porque había otras cosas que priorizar. Me acerqué al grupo y los dos chicos (por Londoño y Alfonso, ambos erraron) que hicieron sus debuts, quisieron patear. Estaban súper confiados y convencidos y salió al revés, podrían haber convertido y lo íban a recordar. Les dije que no pasa nada, que ya está. Más adelante cuando recorramos más cosas que entrenar y otras por priorizar, llegará la hora de practicar penales”.

“Nacho Fernández sin dudas nos dará un salto de calidad. Acá lo importante es que él quiso venir con mucha ilusión. Es un jugador súper inteligente, que va a jerarquizar mucho al plantel. A partir de mañana va a estar a disposición”.