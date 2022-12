Qatar2022 | El Topo Gigio de Messi a Van Gaal

Sí, manos en la cabeza y dedicatoria. Unos segundos, y de cara al banco holandés liderado por Van Gaal. Leo se descargó luego del sufrido triunfo por penales, como en las semifinales de 2014, y fue a encarar al entrenador y a su ayudante Edgard Davids. Y luego del partido le pegó duro al DT: "Te digo otra vez, Van Gaal vende que juega bien al fútbol y metía pelotazos"

Claro, no hay que olvidarse de que el entrenador, en la previa, había dicho que Leo no marcaba cuando no tenía la pelota... Scalono incluso reconoció que eso "a Leo lo tocó un poco" y que "es el mejor del mundo y quedó demostrado que sin la paloeta Argentina jugó con 11. No le voy a dar consejos a Van Gaal, pero hacerlo jugar como hoy es emocionante". (Olé)