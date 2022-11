AriesEnQatar: María del Mar, la argentina que aprovechó la oportunidad de trabajar en el mundial

“Fue medio impulsivo el haber venido acá, mandé un curriculum a una empresa para trabajar en otros países y se presentó la oportunidad de viajar por dos meses a Qatar”, comenzó su relato María del Mar Rodríguez por Aries.

La joven viajó desde Buenos Aires para vivir una nueva experiencia y conocer otras culturas, reconoció. “Hace un año me recibí de tripulante de cabina y vi el viaje como una oportunidad para conocer a una de las mejores aerolíneas del mundo”, aseveró en el contexto de estar buscando trabajo aquí en Argentina.

En Qatar trabaja en un local de comida en el FIFA Fan Festival, de 9 a 18 horas.

Relató que dependiendo de los partidos que se disputen en el día es cuando hay más o menos gente, y por lo general por la mañana la concurrencia es menor por el calor y el ambiente seco.

Para María del Mar, esta también fue una ocasión para romper prejuicios sobre la cultura de los cataríes ya que previo al viaje pensó que por ejemplo debería usar la vestimenta típica para las mujeres.

“Venía con las expectativas pensando que me iba a encontrar con algo que no me iba a gustar, pero en realidad, muchas reglas que pensamos que se aplican para todos, solo es para la gente que vive acá”, reflexionó y agregó que tenía la idea de que debería estar todo el tiempo tapada.

“La verdad que todo es muy lindo, todos nos queremos quedar, es una locura lo que estamos pasando”, concluyó emocionada.