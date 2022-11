AriesEnQatar: Mexicano, hincha del Santo, vive el mundial en Salta

Jesús Murillo, mexicano, hincha fanático del Santo y radicado en Salta desde 2018 habló por Aries sobre sus expectativas para vivir el Mundial Qatar 2022 en la tierra de Güemes que lo adoptó.

Consultado sobre su simpatía por Juventud Antoniana, recordó: “Ya había ido a la cancha antes a ver a Gimnasia y Tiro y a Central, y no me gustó tanto. Cuando fui a ver al Santo me volví loco, me encantó, wey”.

Si bien dejó en claro su apoyo al Tri, consideró: “No es la mejor selección que tenemos”. Además, adelantó que junto a unos 30 compatriotas que residen en Salta se reunirán este sábado para disfrutar del encuentro ante la Albiceleste. “Es como un partido de ensueño”, aseguró.