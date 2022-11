Confirmado: Giovani Lo Celso se pierde el Mundial 

Así, Lo Celso, socio clave de Lionel Messi en el mediocampo de la selección se perderá el Mundial de Qatar 2022.

El lunes Lo Celso se había sometido a los últimos estudios complementarios que confirmaron que no llegará en condiciones el Mundial ya que deberá pasar por el quirófano.

Según trascendió este martes una vez conocido el diagnóstico, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni mantuvo una conversación con el jugador y consensuaron en que lo mejor era que hiciera una recuperación normal, sin arriesgar aún más su condición por intentar estar en el Mundial.

En su fugaz paso por la Argentina antes de partir hacia Qatar Scaloni había sido muy claro al referirse a las posibilidades del futbolista de estar en la lista de los 26 convocados. "Le dije a Lo Celso que la salud del jugador es lo primero, no vamos a tomar un riesgo que no sea normal, todo lo que sea un riesgo innecesario para la salud del jugador, de mi parte no lo voy a hacer. Primero está el equipo, sin ninguna duda, después pensamos en lo individual… Son chicos que han estado con nosotros desde el primer día, eso pesa, lo sentimos, pero siempre ponemos por delante el bien del equipo", expresó en ese momento Scaloni.

Según trascendió Lo Celso quiso agotar todas las instancias posibles y hasta analizó la posibilidad de someterse a tratamientos alternativos si ello le daba una mínima posibilidad de estar en Qatar. Por esta razón Scaloni lo esperó hasta último momento. Sin embargo los últimos estudios que se realizó el futbolista cuyo pase pertenece al Tottenham de Inglaterra, confirmaron que el ex Rosario Central deberá someterse a una intervención quirúrgica.