Por la interna del Gobierno, en Diputados se resignan y admiten que el proyecto para eliminar las PASO seguirá paralizado

Política 05 de noviembre de 2022

Alberto Fernández dijo que la reforma electoral no es prioritaria y adelantó que no la incluirá en sesiones extraordinarias. La Vicepresidente no tocó el tema ayer en el acto de la UOM. Incertidumbre en el bloque oficialista.