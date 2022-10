Mortandad de peces: pescadores piden participar de la toma de las muestras

Consideran que no debe hacerse ahora porque la fuerte lluvia limpió los contaminantes que según indicaron arrojan los ingenios azucareros. Apuntaron contra la Secretaría de Ambiente. “Es impresionante la cantidad de peces muertos”, lamentó.

En diálogo con Aries, el integrante de la Asociación de pescadores por el Bermejo, Flora, Fauna Ictícola y Terrestre, Marcelo Nieva apuntó al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazabal por sus declaraciones mediáticas sobre la muerte de peces en el Río Bermejo.

“No solo no tiene idea de nada sino que nos quiere tomar por estúpidos”, afirmó y dijo que asegurar que analizarán que no son las empresas quienes contaminan el río es tomarles el pelo, y además decir que los peces grandes se mueren por falta de oxígeno es no entender nada.

Nieva junto a otros pescadores durante estos días documentaron una gran cantidad de peces muriendo en las orillas del río. Al respecto dijo que hay un video que es elocuente entre los puentes carreteros en Embarcación y el puente de ferrocarril se ve cómo avanza un líquido color verde. “Aquí la Seaboard tira los residuos, allá en el San Francisco el ingenio Ledesma tira los contaminantes”, expresó.

Dijo además que los dos tercio del año los pescadores y lugareños no tienen el Río Blanco y el Río Pescado un poco más de un tercio del año no existe porque “la Seabord se los queda”. Asimismo, indicó que esas aguas son afluentes del Río Bermejo y forma parte fundamental de la cadena alimentaria de los peces.

Finalmente pidió al ente de Ambiente que convoque a los pescadores a tomar las muestras en el Río Bermejo porque consideran que por las lluvias aprovecharon a arrojar las “porquerías” para que se limpiara y de ese modo éstas no indiquen los verdaderos resultados que denuncian desde hace muchos años.