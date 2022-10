Kicillof agitó la interna oficial de cara a 2023: “CFK tiene las condiciones para volver a ser Presidenta”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se metió en la interna del oficialismo en vista a las elecciones 2023. Dijo que la vice Cristina Kirchner debe ser candidata porque planteó que “tiene todas las condiciones para ser presidenta”. Además evitó opinar sobre si el presidente Alberto Fernández debe presentarse a las PASO.

Kicillof hizo estas declaraciones un día después de que el hijo de la Vicepresidenta, el jefe de La Cámpora Máximo Kirchner, pusiera en duda que su madre compita por un tercer mandato presidencial el año que viene, al plantear: “Creo que Cristina no va a ser candidata en 2023″.

El exministro de Economía dijo que la expresidenta “conduce el movimiento político más importante y tiene todas las condiciones para ser presidenta”, que a él le gustaría que se presentara en 2023 y que es una decisión “que estará en sus manos”: “Uno no tiene derecho a pedirle, pero el que decide es el pueblo”.

El gobernador bonaerense dijo que en el acto del kirchnerismo duro del 17 de octubre en Plaza de Mayo los militantes cantaron “Cristina presidenta”, que hay “un deseo de sectores muy grandes que no tienen responsabilidad política” y que ve que “hay una voz que empieza a decir ‘Cristina 2023′”, en declaraciones a El Destape radio.

Kicillof también habló de la situación económica y consideró que “el factor que está empujando la inflación es la rentabilidad y las ganancias” de las empresas, a la vez que planteó: “Si el crecimiento sigue siendo tan inequitativo, pierde su base de sustento, que es la demanda y el consumo. Si seguís concentrando riqueza a costa de caídas salariales, ¿quién va a comprar? Así se empieza a estrangular el crecimiento”.

“Hay que pasar urgente a la etapa distributiva y mejorar ingresos. Hay que cortar la inercia del aumento de los precios. El objetivo tiene que ser una recuperación de los ingresos populares”, manifestó. E insistió: “Hay que estabilizar y distribuir lo más rápido posible, porque crecimiento sin distribución no se sostiene”.

Las frases más destacadas de Axel Kicillof

“En el Frente de Todos no tenemos derecho a distraernos. Hay que dar esta discusión de cara a la sociedad. Lo que no podemos mostrar es que nosotros estamos discutiendo internas. Para las candidaturas falta mucho, creo que se equivoca muchísimo la oposición…12 candidatos largaron ya. Es prematuro”.

“En 2015, Macri hizo campaña adentro del disfraz de Mickey. Ahora están diciendo lo que piensa: es un momento fantástico”

“En el Frente de Todos no tenemos derecho a distraernos. Por eso creo que es prematuro hablar de candidaturas. Por más que nuestro frente cruja, hay que mostrar para dónde queremos ir y no hay que ser abstracto en esto”.

“Hay que arriesgar a perder para ganar y no hay que indefinirse sino definirse. No es un momento a nivel internacional de medias tintas”.

“Si hay que simplificar la discusión que viene (para 2023), sería la derecha o los derechos”.

“En esa situación, la figura de Cristina [Kirchner] asociada a los 12 años donde se mostró que era posible un proyecto de autonomía, de reindustrialización, de integración regional...Claves centrales para la economía y el mundo que viene. Hay una etapa que es para audaces me parece”.

“El pueblo es el que decide las candidaturas y después su conducción tiene la capacidad y el olfato para darle una expresión en las listas”.

“Uno ve que hay un empuje, una voz, que empieza a decir Cristina 2023. Eso se observa y se nota. Me parece que tienen el derecho, la oportunidad y la voluntad de expresarlo. Ese Cristina 2023 puede significar muchas cosas″.

Cristina me parece que es quien conduce el movimiento político más importante del país y que tiene todas las condiciones para ser Presidenta. Si me preguntás en primera persona, a mí me gustaría, pero obviamente la decisión de la candidatura, por ese doble carácter de ser ella y de ser quien conduce, va a estar en sus manos”.

“Hay una situación contradictoria: se recupera el empleo, las empresas y la producción, pero los salarios no alcanzan”.

“Hay que pasar urgente a la etapa distributiva y mejorar ingresos. Hay que cortar la inercia del aumento de los precios. El objetivo tiene que ser una recuperación de los ingresos populares.

“Hay que estabilizar y distribuir lo más rápido posible, porque crecimiento sin distribución no se sostiene”.

Con información de TN