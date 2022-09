Macri: “El populismo en Argentina se acabó, el año que viene gobierna la oposición”

El ex presidente dio su pronóstico para las próximas elecciones, durante su visita a Madrid. “El año que viene empiezan 20 años de crecimiento”, auguró. Ayer almorzó con el rey Felipe VI

De gira por España, el expresidente Mauricio Macri se refirió a las próximas elecciones presidenciales y dijo ante la prensa que está convencido de que Juntos por el Cambio volverá al poder en 2023. Aunque evitó confirmar si será candidato, se mostró dispuesto a combatir las ideas populistas que impulsa el gobierno de Alberto Fernández desde su espacio político.

“El año que viene empiezan 20 años de crecimiento, es el fin del populismo en la Argentina”, aseguró Macri al ser entrevistado por el diario ABC. “No solo Kirchner, cualquier que quiera hiperregular la economía, llenarla de impuestos a la gente y atentar contra la cultura del trabajo fracasará”, alertó durante su paso por Madrid.

“El populismo se acabó. El año que viene gobierna la oposición”, dijo de manera contundente al referirse a los niveles récord de pobreza. “El populismo no funciona. Ahí es donde veo mi optimismo. La Argentina de Evita y de Perón inventó el populismo pero será Argentina el primer país en quitarse ese populismo de encima”.

Más allá de las especulaciones que hay en torno a su figura, el ex Jefe de Estado fue bastante ambiguo con su respuesta: “Es una decisión que no he podido tomar. Ya fui Presidente y estoy muy agradecido a los argentinos”.

En la misma sintonía respondió al ser entrevistado en Radio Cope: “No me he anotado y sí, sí, por supuesto siento un enorme compromiso con mi país y con ese 41% que resistió estoicamente hasta el final de nuestro mandato y que hoy se ha incrementado”.

Y agregó: “Hoy me siento muy cómodo apoyando a los buenos dirigentes que tenemos”. Hoy, en la carrera presidencial ya están blanqueadas las aspiraciones de Patricia Bullrich, líder del PRO; Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño; Facundo Manes, diputado radical; y Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, entre otros.

Macri se mostró convencido de cuando un gobierno fracasa no lo hace por sus dirigentes sino por las ideas que pretende imponer: “No fracasan las personas, fracasan ideas anacrónicas, destructivas, como las que impulsa el populismo -que pueden ser de derechas o izquierdas- y que atenta contra los valores centrales -la cultura del trabajo, la previsión, el esfuerzo, el ahorro”.

El expresidente argentino fue muy contundente a la hora de hablar del populismo: “Te ofrece un gran presente a costa de hipotecar tu futuro y también de tus libertades. Y generando una resignación frente al avance de la pobreza. Todo eso es lo que tenemos que derrotar definitivamente y alarmar al mundo entero”.

Durante la entrevista de ABC, Macri también fue consultado acerca del atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner y admitió que se siente más identificado con aquellos que creen que el acto fue un montaje. “Es totalmente legítimo pensar que hubo una instrumentalización del intento de asesinato de Cristina Kirchner”.

Al ahondar sobre el tema en Radio Cope, Macri recordó que primero “fue un gran shock”, luego repudió lo ocurrido “como corresponde” y que después pasó a “la sensación de rechazo”.

“Todos rechazamos el intento de utilización del atentado para nuevamente agredir a la oposición, a los medios de comunicación, a los jueces diciendo que el arma la había cargado toneladas de odio por parte de todos nosotros”, recordó. E insistió que “lo que no le gusta al populismo es que haya debate”.

“Agrediendo a los diferentes estamentos de la sociedad generó en mí y en la enorme mayoría de los argentinos un enorme rechazo, independientemente, insisto, del repudio al hecho al intento que, gracias a Dios todos con gran alivio, no se pudo cristalizar”, argumentó Macri.

Acerca del crítico momento que está atravesando la justicia argentina por el juicio la Vicepresidenta, el ex Jefe de Estado reconoció que “las presiones están” pero que es necesario “respetar la Constitución”.

Las declaraciones radiales Macri las hizo este viernes luego de participar de la IV Edición del Foro La Toja, una cita de referencia en el debate intelectual y académico para fomentar el intercambio de ideas y experiencias, que finalizará este sábado en Pontevedra.

Ayer, en tanto, Macri compartió un almuerzo con el rey Felipe VI y mantuvo una reunión con el ex presidente de España, Mariano Rajoy.

Infobae