Paula Bibini “La situación es preocupante e insostenible”

Bibini dijo que se atraviesa una situación insostenible y preocupante que se debe a las restricciones de las importaciones, lo cual es dificultoso dado el entorno de baja financiación bancaria y el contexto inflacionario que golpea al país.

En lo que refiere a la provincia de Salta planteó que se trata de una situación agotadora ya que las empresas dependen de otras para traer insumos, las autorizaciones no salen a tiempo y son en categoría B, entre otras cuestiones que obstaculizan el proceso de importación para las pymes salteñas.

Además, Bibini se refirió al duro reclamo y paro de los trabajadores del neumático que está impactando en la industria automotriz y señaló que en Salta no hay ese nivel de conflictividad con los sindicatos.

En cuanto a las próximas elecciones dijo “reconozco que nos encontramos en un contexto nacional pero el enredarnos en la política no acompaña al desarrollo, nosotros vamos más allá de los cambios de los gobiernos, las empresas seguimos igualmente”.