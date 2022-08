Se dispondrán más de 600 efectivos para los partidos del Federal A de este domingo

Salta 13 de agosto de 2022

La Policía de la Provincia diagramó los operativos de seguridad para los encuentros futbolísticos a disputarse entre Gimnasia y Tiro de Salta Vs. Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) y entre el Club Juventud Antonia Vs. Club Atlético Douglas Haig (Pergamino Bs. As.), en los estadios Gigante del Norte y Padre Ernesto Martearena respectivamente.