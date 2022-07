Saénz convocó a concejales salteños a ayudarlo a sacar a Salta adelante

El mandatario agradeció la presencia de las y los ediles que aceptaron la invitación al encuentro. “Quién más que yo sabe lo que un concejal necesita para poder brindarle respuestas a la gente”, remarcó recordando sus inicios en el recinto capitalino. “No heredé nada de nadie, salvo la educación y la nobleza que me transmitieron mi padre y mi madre toda mi vida”, expresó.

“Han sido dos años muy difíciles, nos ha todo gobernar quizás en el momento más difícil de la historia”, continuó Sáenz en referencia a “una crisis sanitaria muy grande con un sistema de salud muy deteriorado”. “Hicimos mucho, pero queda mucho por hacer”, sostuvo.

De acuerdo con lo que expuso, “estas reuniones tiene que ver con trabajar de manera conjunta con todos los sectores, todos los que quieran participar de este frente, de este movimiento provincial bien salteño”. “A diferencia de otros partidos políticos, lo que buscamos no es expulsar a nadie sino abrasar a todos. Por eso aquí hay concejales de todos los partidos. No importa de dónde vienen, importa a dónde vamos”, enfatizó Sáenz.

Tras remarcar que “no hay recetas mágicas”, hizo referencia a las asimetrías del norte y dijo: “Siempre existieron argentinos de primera y argentinos de segunda. Es culpa de un modelo centralista que se ha enquistado hace 200 años”.

“A nosotros nos elijen salteños y representamos a los salteños, a sus intereses y sus necesidades. Las discusiones de la política no están en la agenda de la gente”, continuó el mandatario. Pidió así el acompañamiento de las y los concejales presentes y afirmó: “Los que llegamos a este lugar sin heredar no queremos el poder por el poder mismo, sino trabajar para la gente. Yo no me voy a enamorar nunca del poder porque sé que el poder es de la gente”.