Obras de agua: “Menos del 22% ejecutado en papeles puede haber mucho pero en la realidad nada”

“Lo único que pido y pongo como límite en esta Cámara es el respeto”, dijo el legislador e indicó que se pueden debatir ideas con gente de ideas distintas y llegar a un punto común “pero bajo ningún punto de vista desestimar y denigrar la opinión del otro”.

Tras ello, Restom citó datos proporcionados por el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, con quien los diputados se reunieron la semana pasada.

“De los 391 millones del acueducto Yacuy – Tartagal no se invirtió un peso, de los 100 millones del pozo Montecristo II en Salvador Mazza, no se invirtió un peso. De los $41 millones que le dieron a la empresa Rojo Construcciones para cambiar las cañerías en Aguaray no se rompió ni una calle y el presupuesto del Enhosa llega asciende a $800 millones”, expuso el legislador del bloque Todos.

Finalmente, Restom indicó: “tenemos menos del 22 por ciento ejecutado y creemos que hicimos la gran obra, en papeles puede haber mucho, pero en la realidad, nada”.