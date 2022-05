Una discusión por WhatsApp entre Sansone y Mazzone terminó con insultos y escándalo

La renuncia de Sabrina Sansone a la Secretaría de Cultura de la Provincia fue motivo de un escándalo entre el diputado provincial y padre de la exfuncionaria, Daniel Sansone y la diputada provincial mandato cumplido, Liliana Mazzone. La discusión se desarrolló vía WhatsApp y mediante un audio, el legislador insultó a la exlegisladora. Rata, pelotuda, cagona y mala persona, son algunas de las palabras que Sansone utiliza en contra de Mazzone.

Todo comenzó en un grupo de WhatsApp que Daniel Sansone y Liliana Mazzone compartían con periodistas y otros dirigentes políticos. Allí, difundieron la noticia de la renuncia de Sabrina Sansone a la Secretaría de Cultura de la Provincia y la diputada provincial mandato cumplido celebró la renuncia, pero además pidió que pongan en ese cargo a alguien capaz.

Esto desató el enojo del padre de la exsecretaria de Cultura y diputado provincial, Daniel Sansone, quien recogió el guante y le respondió con dureza a Mazzone. “Bueno, andá vos o tu hermano que son muy buenos para currar de las arcas del Estado y, antes que contestes, mujer millonaria, cobrás AP de la Cámara – en referencia a la Cámara de Diputados de la Provincia – y no sos asesora de nadie, sos ñoqui y aparte, busca. Y a mí no me corras con amenazas de juicio, hacelo si te da el cuero ñoqui, y basta de hacerte la gran señora, no sos nadie, busca”, dijo el diputado en un primer audio, según consignó El Tribuno.

Seguidamente, el legislador se volvió a dirigir a Liliana Mazzone y le aseguró que esperaba su “contestación judicial”. Primero la exlegisladora le respondió a Sansone con emojis y risas, pero luego escribió: “Cómo te arde la verdad!!! Pregúntale al Tuty – en alusión al presidente de la Cámara de Diputados de la Provinjcia – si lo asesoro o no!!!”.

En ese momento, Mazzone acompañó estas palabras con un audio: “Dicen que el ladrón siempre cree que todos son de su condición. Vos tenés de ñoqui a la…(nombrando a la pareja de Daniel Sansone). “Tengo entendido que te une otro tipo de relación no laboral”, insistió la dirigenta, compartiendo también una foto de Sansone en el Vaticano con la mujer y el Papa Francisco.

Luego de estas palabras de Liliana Mazzone, el diputado provincial se sacó y envió un audio con insultos dirigidos a la exlegisladora. “Mirá rata, y te llamo a vos, Liliana Mazzone, rata. Sos de cuarta Liliana Mazzone, mirá el apellido que tenés: Mazzone. Qué pedazo de apellido de mierda que tenés: Mazzone. Sí, fui con... al Vaticano, es mi pareja, ¿cuál es el problema? ¿Qué también sos castradora? Sí, es mi pareja, ¿cuál es el problema? Liliana Mazzone. ¿Qué sos de Chicho Mazzone? Pedazo de pelotuda. Y a ver si te da el cuero de hacerme juicio. Dale, hacé juicio que te re parió. Hacé juicio si te da el cuero. Cagona, sos una cagona y sos mala persona, siempre fuiste mala persona. Y te estoy dando motivos ahora con este audio que te mando, te estoy dando motivos, para que me hagas algún tipo de juicio. Cagona, busca, ñoqui, dale, cagona, haceme juicio”.

“A mí que no me vengan a agraviar, porque el que me agravia cobra. Yo sé muchas cosas y me callo, pero el que se mete conmigo que se la banque. Qué se cree? Que por ser mujer no nos podemos defender? O tenemos que avalar a cualquiera?”, dijo después Mazzone y acusó a Sansone de violento. Finalmente, los administradores del grupo WhatsApp eliminaron del mismo a Mazzone y Sansone borró el audio que contenía los insultos insultos.