Chibán: “No podemos tener un juez de Personas y Familia que haya incurrido en violencia de género”

Héctor Chibán, el diputado provincial mandato cumplido, explicó que pidió un jury de enjuiciamiento para el juez de Personas y Familia, Víctor Soria, tras la acusación por violencia de género que pesa sobre el magistrado. Sin embargo, Chibán indicó que el Jurado de Enjuiciamiento ni siquiera le dio trámite a su denuncia. “No podemos tener un juez de Personas y Familia que haya incurrido en violencia de género”, remarcó Chibán.

Por Aries, el exlegislador detalló que el juez Soria fue denunciado por la Dra. Natalia Buira – defensora oficial – y por este motivo la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial dictó una prohibición de acercamiento o lo que comúnmente se conoce como una perimetral.

En este sentido, Chibán indicó que interpuso un jury de enjuiciamiento en contra del juez Soria “porque entiendo razonablemente que no podemos tener un juez de Personas y Familia que haya incurrido en violencia de género”. Agregó también que el Jurado de Enjuiciamiento llegó a constituirse, pero dilataron el trámite y entonces el diputado provincial mandato cumplido interpuso un escrito, “mediante el cual les digo que si continuaban dilatando la situación iban a incurrir en un delito”.

“Ahí dictaron una resolución en virtud de la cual no admiten la acusación formal de la denuncia que había interpuesto yo en contra del juez Soria, aún en contra del dictamen del fiscal de Corte, que decía que había que admitir la acusación formal”, profundizó.

En este contexto, explicó que la Ley de Jurado de Enjuiciamiento dice que cuando se admite una acusación formal “de inmediato se deben suspender al juez y este debe percibir solo el 70% de su sueldo hasta que tramite el juicio”. “Por es que digo que no le dieron ni siquiera trámite, porque no lo abrieron a prueba y porque no hicieron lo que tenían que hacer”, agregó.

Finalmente, el exdiputado provincial sostuvo que el juez Soria tiene graves antecedentes y recordó que el magistrado “fue denunciado por AFIP ante la Corte por haber permitido que 120 camiones de harina pasen de Bolivia a Jujuy”.

“Porque es amigo de Guillermo Catalano este juez no fue apercibido o condenado, que es lo que se tendría que haber hecho. En el juzgado de este juez recaen amparos millonarios y él libera los fondos, cuando es un juez de Personas y Familia y no tiene nada que ver en amparos de contrabando de harina y otros asuntos extraños a sus fueros o jurisdicción”, concluyó.