Aseguran que Gustavo Sáenz puede ser reelecto “sin el apoyo de la familia Romero”

La diputada provincial, Laura Cartuccia, criticó a la familia Romero porque “todos se colgaron del saco del gobernador en las últimas elecciones” y ahora declaran en contra del proyecto que lidera Gustavo Sáenz. En este marco, la legisladora aseguró que el mandatario puede ser reelecto tranquilamente “sin el apoyo de Juan Carlos, Bettina y Juan Esteban Romero”.

Por Aries, Cartuccia sostuvo que “sin los Romero, Sáenz puede llegar a ser gobernador tranquilamente”. “De eso no tenemos ninguna duda”, remarcó la legisladora provincial.

En este marco, criticó que los Romero siempre se hayan colgado del saco de Gustavo Sáenz y afirmó que sin el apoyo del gobernador “Juan Carlos Romero no hubiese llegado a la senaduría nacional; Bettina Romero no hubiese llegado a la Intendencia; y Juan Esteban romero no sería diputado provincial”.

Por otro lado, reveló que el gobernador es una persona que respeta “hasta el último los acuerdos políticos que hace”. Sin embargo, reclamó que las declaraciones que constantemente hacen los Romero “van en contra del proyecto que lidera Gustavo Sáenz”.

“En este momento tendrán que dialogar y ver si los Romero van por fuera o si van a respetar definitivamente este acuerdo", cerró.