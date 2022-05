Otra vez van a denunciar a Suriani, esta vez por desobediencia judicial

Por Aries, la abogada de la médica garantista de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo del Hospital Público Materno Infantil, Laura Torrez, indicó que las nuevas declaraciones del diputado provincial mandato cumplido, Andrés Suriani configuran un “incumplimiento de la sentencia” y una “desobediencia judicial”.

Aclaró que Suriani no posee “un bozal legal”, ya que esa figura jurídica no existe, además, la medida le prohíbe hablar y ejercer actos de violencia hacia la médica, y no referirse sobre aborto en general.

Además dijo que no hay una apelación por parte de Suriani en el expediente, y que mientras no haya un revés en la sentencia “está obligado a cumplir la sentencia”.