Central Norte esta noche ante su gente

Junto a su gente y con entradas que van desde los $500 para socios y $900 para los que no lo son, el «cuervo» buscará darle continuidad a la racha triunfal y con el objetivo de seguir encadenado a los puestos de clasificación al Play Off, con cambios en el once que le permitan trepar puestos en el escalafón.

Probables formaciones

Central Norte: Fabricio Hass; Pablo Calderón, Federico Rodríguez, Renzo Paparelli y Manuel Morello; Augusto Berrondo, Hernán Rosales, Juan Martín Capurro y Mauricio Suica; Diego Magno y Gonzalo Ríos. DT: Ezequiel Medrán.

Sportivo Las Parejas: Pabló Fernández; Juan Pablo Vaschetto, Maximiliano Pollachi, Maximiliano Romero y Edgardo Díaz; Federico Pizzichini, Matías Morales y Alan Alcaraz; Diego López, Maximiliano Bocchietti y Gastón Novero. DT: Gustavo Raggio.

Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán).

Estadio: Padre Ernesto Martearena.

Inicio del partido: 21:30 horas.