El Ejecutivo Municipal “nos quiere tomar por opas”

“Quiero manifestarme en función de la preocupación que me genera la actitud por parte del ejecutivo municipal de pretender una herramienta que deje de lado todo el control que tiene que ejercer este Concejo Deliberante y lo que establece nuestra Carta Municipal”, indicó Benavides.

Afirmó que durante la reunión que mantuvieron los ediles con representantes del Ejecutivo Municipal se notó “un ninguneo constante”. “Nos han tratado de ser burocráticos, de que llevamos cuestiones filosóficas o doctrinarias, cuando simplemente lo que buscamos es hacer cumplir lo que establece nuestra Carta Municipal”, expuso.

“Estamos todos de acuerdo en que la ciudad necesita obras, de eso no cabe la menor duda. En lo que no estamos de acuerdo es en que se produzca un endeudamiento del erario municipal que va a comprometer, con seguridad a más de una gestión, sin que tengamos información clara”, sostuvo.

Lamentó que el Ejecutivo Municipal “todavía no tome el peso que tiene el cuerpo deliberativo”, y expuso que durante la reunión les indicaron que “no trabajan por delivery”, ante el planteo de los legisladores sobre los proyectos de ordenanza y de resolución que se han sancionado y los pedidos de informe que no han tenido respuesta aún.

La concejal afirmó que “nos quieren tomar por opas” y dejó en su alocución un mensaje para la intendenta Bettina Romero: “Nosotros no somos escribanía de gobierno. Así como ustedes no trabajan por delivery, nosotros no somos escribanía de gobierno”.

La edil se manifestó en contra del proyecto remitido por el Ejecutivo Municipal. “Desde la banca no voy a dar un cheque en blanco para que el Ejecutivo Municipal pueda hacer y deshacer a gana y a desgana lo que se le parezca endeudando el erario municipal”, concluyó.