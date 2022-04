"El kirchnerismo le hace trampa a la democracia"

"Una vez más, el kirchnerismo quiere quebrar el Estado de Derecho y la división de poderes en la Argentina" escribió Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter, donde aseguró que el kirchnerismo pretende disciplinar a los jueces. En alusión al fallo de la Corte, que declaró inconstitucional la reforma del 2006, sostuvo que es claro y que "hay que volver a la composición anterior para preservar el equilibrio institucional tal como lo indica nuestra Constitución".

Con un mensaje directo a Sergio Massa y a Cristina Kirchner, Larreta sostuvo: "Si los presidentes de ambas cámaras se niegan a garantizar que los representantes por la segunda minoría, que son una diputada del bloque de la UCR y un senador del bloque PRO, ingresen al Consejo, estarán incumpliendo una sentencia de la Corte." Y remarcó: "van a estar violentando la Constitución y lesionando el Estado de Derecho al tensionar la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial."

Sobre la composición del Consejo, Larreta aclaró: "No hay ninguna duda de quiénes son estos representantes. Ya fueron designados y, aunque quieran hacer avivadas para alterar la composición de los bloques, la distribución es clara y no se puede hacer cualquier cosa. No se le puede hacer trampa a la Democracia."

El mandatario finalizó: "Los fallos se cumplen. La palabra de la Corte no está abierta a interpretaciones. Hay que acatarla." y adelantó que desde Juntos por el Cambio van actuar mediante to