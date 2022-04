Gerardo Morales marca territorio al PRO: “No me caminen el patio del fondo”

“Que no nos vengan a joder ni a correr a nosotros con que no sabemos gobernar, somos un partido de Gobierno por eso tiene que haber un radical presidiendo la República Argentina en 2023, creamos en nosotros”, dijo Morales.

Además, envió un mensaje para sus contrincantes internos en Juntos por el Cambio, y dijo que Horacio Rodríguez Larreta es un buen gobernante pero “es distinto gobernar la CABA que gobernar Jujuy o Salta, allá sobra la plata y acá falta, allá el boleto de ómnibus sale 18 pesos y la boleta de luz es cinco veces más barata que la que pagamos acá los yutitos del norte”.

“Es muy injusto este país, 200 mil millones para la empresa del agua mientras acá tenemos que pagar todo, entonces no es lo mismo gobernar acá que allá, pero es un buen gobernante pero también le dije: no me caminés el patio trasero del partido, no me llamés a los radicales, si lo hacés avísame a mí que soy el presidente del partido”, dijo Morales y remarcó que conformaron el Foro de Intendentes Radicales porque gobiernan 412 municipios en todo el país.

Además, el gobernador jujeño contó que les dijo a los dirigentes de su partido que “no se entreguen, dejen de joder, van corriendo a sacarse una foto, si este año nos entregamos el año que viene no valemos nada y creen que somos el furgón de cola de la coalición”.