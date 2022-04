Fuerte crítica al mensaje presidencial sobre las Islas Malvinas: “no lo asesoran”

“Un presidente no puede hablar así, decir ‘de lo único que estoy seguro es que las Malvinas no son inglesas’, realmente me causa tanta preocupación, tiene un Consejo Asesor de Malvinas con representantes de partidos políticos, académicos y gente de cancillería, pero por las cosas que dice, no se hace asesorar”, dijo Barbarán en Hablemos de Política.

En relación al estado actual del reclamo por la soberanía sobre las Islas, indicó que “estamos bajo cero” ya que nuestra capacidad de reacción como país “es prácticamente nula y eso revela la enorme diferencia que hay en la relación de fuerzas entre el Reino Unido y nosotros, ese es el motivo por el cual a Gran Bretaña no le interesa ni se va a sentar a negociar”.

En tal sentido, manifestó que la única forma de recuperar las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur, el espacio marítimo, es mediante la construcción de poder nacional y un proyecto geopolítico.

“La construcción de poder nacional significa hacer desarrollo, que no es lo mismo que hacer crecer la economía, hay una diferencia cualitativa”, señaló.