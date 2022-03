Manuel Santiago Godoy: “Hay que acordar con Sáenz”

El expresidente de la Cámara de Diputados, dijo que aspira un frente con el oficialismo provincial, pero en igualdad de condiciones, porque si no "sos empleado".

El expresidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, se refirió en Aries al trabajo y la arquitectura política que viene desarrollando durante este tiempo mientras no ocupa ningún cargo en la función pública.

Al frente del partido IGUALAR, Godoy aseguró que aglutina a un grupo de jóvenes con propuestas claras y concretas en contra de Juntos por el Cambio, “específicamente, en contra del PRO”.

“Estoy ayudando. Conversando con gente nueva, juntarse con los que ya nos equivocamos antes, es como juntarte a conspirar, más que nada”, reflexionó el dirigente peronista.

Sobre las aspiraciones políticas, Godoy sostuvo que lo apropiado es lograr la conformación de un frente y éste debe sumar al oficialismo provincial, en sintonía con lo que ocurre a nivel nacional. “Hay que tratar de acordar con Gustavo Sáenz en febrero, porque las elecciones van a ser en marzo”, señaló.

“Hay que juntarse, pero con fortalezas; si no sos empleado”, puntualizó el exdiputado y agregó la necesidad de “buscar compañeros que no están de acuerdo y quieran buscar alternativas”.

Godoy, aseguró que el primero para acordar debe ser Sáenz y aclaró que “con el PRO, nunca”.

“Hay que sentarse con Sáenz y preguntarle si acordamos. Si él decide ir con Romero, y bueno…”, explicó el dirigente en referencia a que el romerismo “no quieren alianzas con sectores populares”.

Godoy apuntó que si no se concreta el acuerdo que desea, entonces su espacio político va a presentar candidatos a diputados, concejales e intendentes. “Un planteamiento con Sáenz para no estar peleando entre nosotros. Si no, seremos una alternativa solos”, confió.

“Hoy Gustavo Sáenz está nacionalmente con Alberto Fernández, tiene la mejor relación con Sergio Massa y también con La Cámpora, por eso Emiliano Estrada fue el candidato a diputado nacional en primer término”, planteó Godoy y aseguró que con este entendimiento pueden llegar a un acuerdo político.

“Me parece bien llegar a un acuerdo con Gustavo, como cuando acordó Wayar con Urtubey, cuando le ganó”, cerró.