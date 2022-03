China registra más casos de COVID este año que en todo 2021 y confina 17 millones de personas

El régimen chino ha notificado más casos sintomáticos locales de COVID-19 en lo que va de año que los registrados en todo 2021, ya que la variante ómicron, altamente transmisible, desencadena brotes desde Shanghái hasta Shenzhen. En total, ha ordenado el confinamiento de 17 millones de personas para evitar que los brotes se extiendan aún más.

China continental informó de 1.337 nuevos casos de COVID de transmisión interna con síntomas confirmados el 13 de marzo, dijo el lunes la Comisión Nacional de Salud (NHC, por sus siglas en inglés). Eso elevó el total de este año a más de 9.000, en comparación con los 8.378 de 2021, según los cálculos de Reuters. “La economía de China podría verse gravemente afectada de nuevo”, dijo Nomura en una nota, añadiendo que la situación del COVID en China se había deteriorado a un ritmo “alarmante” en la última semana.

“El brote ha llegado ya a casi todas las zonas de China con una importancia económica significativa”. Las autoridades de Shenzhen, el Silicon Valley de China, han suspendido temporalmente el transporte público y han instado a la gente a trabajar desde casa mientras realizan pruebas en toda la ciudad esta semana tras el aumento de nuevos casos.

Incluyendo los casos llegados de fuera de la China continental, el 13 de marzo se registraron 1.437 nuevos casos confirmados de COVID, según el NHC, frente a los 1.938 del día anterior. Hubo 906 nuevos casos asintomáticos, que China no clasifica como casos confirmados, en comparación con los 1.455 del día anterior.

17 millones de aislados

En tanto, China anunció este domingo el confinamiento de la ciudad meridional de Shenzhen, de 17 millones de habitantes, debido al aumento de casos de COVID en los últimos días, informó la administración municipal en un comunicado. Los residentes de Shenzhen, uno de los principales polos tecnológicos del país y sede de empresas como Huawei y Tencent, deberán someterse a tres pruebas de ácido nucleico en un intento por frenar la curva de casos.

Las autoridades de la ciudad, que notificaron más de 60 nuevos casos el sábado y más de 300 en total durante el último mes, aseguraron que el confinamiento se extenderá desde mañana lunes hasta el próximo día 20, tiempo durante el cual sólo se permitirán “tareas esenciales” como las relacionadas con el suministro de agua y electricidad.

Quienes no trabajen en este tipo de sectores deberán hacerlo desde casa, y deberán también cerrar las tiendas comerciales a excepción de supermercados, farmacias e instituciones médicas. El transporte en Shenzhen, vecina de Hong Kong, que también ha visto un dramático aumento de casos en el último mes, se mantendrá “a un nivel básico” para que la ciudad se mantenga abastecida. Los edificios residenciales permanecerán en cuarentena, y los habitantes solo podrán salir sin permiso expreso, agrega el texto.

La última oleada de COVID ha hecho levantar las alarmas en China y afecta también a la metrópoli de Shanghái, cuyas autoridades pidieron hoy a los residentes que no salgan de la ciudad si no es estrictamente necesario. China se enfrenta a una nueva oleada de casos relacionados con la contagiosa variante ómicron del coronavirus: en el último recuento publicado hoy, el sábado se detectaron 1.938 nuevos positivos y otros 1.455 casos asintomáticos, ya que Pekín no los computa como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas.

El número total de contagiados activos en la China continental ascendía este domingo a 5.461, seis de los cuales se encuentran graves, según el último recuento de las autoridades sanitarias publicado hoy. La mayoría de los casos de esta última oleada se han registrado en la provincia de Jilin, en el noreste del país, con 1.412 positivos contabilizados hoy.

Su capital provincial, Changchun, de nueve millones de residentes, está completamente confinada. La viceprimera ministra china Sun Chunlan, al frente de las tareas de prevención contra la COVID del país, calificó la oleada de “grave y complicada”, e instó a las autoridades sanitarias locales a que hagan todo lo posible para controlar la transmisión del virus.

(Con información de Reuters y EFE).- Infobae