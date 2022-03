Chiqui Pérez llegó a Juventud Antoniana y sentenció: “Los clásicos se ganan”

Claudio “Chiqui” Pérez llegó a Salta hace unos días y se convirtió en refuerzo de Juventud Antoniana, de cara al Federal A que comenzará a fines de marzo. En este contexto, el futbolista dijo que la gente le hace saber sobre los clásicos contra Central Norte y Gimnasia y Tiro. Al respecto, el jugador disparó: “Los clásicos se ganan”.

Por Aries, el experimentado jugador – que vistió la camiseta de Belgrano de Córdoba y Boca, entre otros clubes – señaló que encontró gente “predispuesta en Juventud Antoniana, que está tratando de hacer bien las cosas”. “El regional es un torneo mal organizado, pero hay predisposición del cuerpo técnico y los dirigentes para llegar bien al inicio del torneo Federal A”, agregó.

¿Te recuerdan más los hinchas de Belgrano, los de River o los de Boca? Le preguntó el periodista Javier “Chino” Aparicio al jugador y Chiqui Pérez respondió: “Los de Belgrano me recuerdan más, me tienen un cariño enorme y siempre me pidan que vuelva. Ahora mi presente está en Juventud”.