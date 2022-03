“Con este acuerdo con el FMI Argentina pierde soberanía económica”

El economista y catedrático de la UBA, José Castillo, analizó por Aries el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Remarcó que en todos los casos, los mismos implicaron ajustes y esta vez no será la excepción.

“La exigencia del Fondo es que el Gobierno argentino no se financie más con emisión monetaria y lo manda a buscar financiamiento interno, es decir con la venta de bonos del Banco Central, y los bancos los seguirían comprando si la tasa de interés se eleva, con lo cual se incrementaría la tasa de interés, lo cual es fuertemente recesivo”, indicó el especialista.

Además, sostuvo que se plantea el financiamiento internacional alternativo con el Banco Mundial y con el BID.

En relación a la extensión del acuerdo, indicó que el mismos e extiende hasta el año 2034 y que plantea un feroz plan de ajuste hasta el año 2026, es decir mientras no se paga capital pero sí intereses del préstamo.

“Acá estamos firmando algo que nos hipoteca hasta el año 2034”, dijo Castillo y remarcó que no hay posibilidad de no cumplir el acuerdo porque habrán revisiones trimestrales en las que si no hay cumplimiento, se vuelve a foja cero, con lo cual “Argentina pierde soberanía política y económica”.