Diálogo Político municipal: Concejal radical contó que se enteró por los medios

“Yo me enteré por los medios de la reunión, a mí no me invitaron ni me convocaron, vi que fue el presidente del Comité Capital, Rubén Correa y el concejal Salim, en esta ocasión me ignoraron”, dijo la concejal del radicalismo.

Expresó además que los dirigentes partidarios que asistieron a la reunión de diálogo político, no le comentaron en qué términos se dio la reunión ni de lo que se habló. Además, sostuvo que todavía no conoce a la intendenta Bettina Romero.

Ante la consulta si en esta ocasión, como viene sucediendo en los últimos años, va a quebrar el bloque de concejales de la UCR, Laura Jorge indicó que de su parte “no está la intención de dividirse pero hay cuestiones que hacen pensar”.