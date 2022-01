Rusia: "No queremos la guerra, pero tampoco que se ignoren nuestros intereses"

Para el jefe de la diplomacia rusa la respuesta de EEUU a las propuestas de seguridad formuladas por Moscú no contiene una "reacción positiva" a la cuestión principal: la no expansión de la OTAN hacia el este y el no despliegue por parte de la Alianza de misiles que puedan amenazar a Rusia.

El ministro Lavrov subrayó que "si depende de Moscú, no habrá guerra". "No queremos la guerra, pero tampoco permitiremos que se ignoren nuestros intereses", declaró.

El titular de Exteriores no descartó que alguien quiera provocar acciones bélicas y advirtió de que "el régimen de Kiev no controla a una enorme cantidad de militares"

"Hemos recibido respuestas al estilo occidental, borrosas", agregó, al referirse a las respuestas recibidas este miércoles de la OTAN y EEUU a las propuestas rusas de las garantías de seguridad. Según Lavrov, las respuestas de Washington contienen elementos racionales en "asuntos secundarios", como en lo referente al emplazamiento de misiles de corto y medio alcance, una cuestión sobre la que, afirmó, EEUU se ha negado a debatir durante años.

Moscú considera que las propuestas de Estados Unidos son mejores que las propuestas recibidas de manos de la OTAN. Ahora el presidente Vladimir Putin decidirá cómo responder a esa oferta.

Lavrov aseguró no puede decir que las conversaciones con Occidente hayan terminado. De hecho espera reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en las próximas dos semanas.

PUTIN "NO BUSCA LA CONFRONTACIÓN"

Mientras tanto, en París, Emmanuel Macron y Vladimir Putin acordaron "la necesidad de una desescalada", así como continuar el "diálogo" para resolver la crisis en Ucrania, según informó horas después del encuentro entre ambos mandatarios, el Elíseo. "El presidente Putin no manifestó ninguna intención de ofensiva" contra Ucrania y "dijo muy claramente que no buscaba la confrontación", agregó el comunicado de la Presidencia francesa.

La presidencia francesa cree que el intercambio de hoy "ha permitido dar más credibilidad al diálogo en este período de tensión" con motivo de la crisis de Ucrania, cerca de cuyas fronteras Rusia ha desplegado en torno a 100.000 soldados y un importante arsenal militar.

El Kremlin insistió en que "las respuestas de Estados Unidos y de la OTAN no tuvieron en cuenta las preocupaciones fundamentales de Rusia". Según el gobierno ruso, la preocupación clave de Moscú "fue ignorada" por los occidentales.

Entre las preocupaciones transmitidas por Putin a Macron está la negativa a la ampliación de la OTAN y al despliegue de armamento ofensivo cerca de las fronteras rusas, además del repliegue de la infraestructura militar de la alianza a las posiciones de1997 antes de la expansión a Europa Oriental y el espacio postsoviético.

"Putin destacó que la parte rusa estudiará detenidamente la respuesta de EEUU y la OTAN del 26 de enero (...), tras lo que decidirá sobre los próximos pasos a dar", señala la nota del Kremlin. Según el gobierno ruso, en su conversación con Macron, Putin también subrayó que Occidente ha ignorado otro "asunto clave": el principio de la seguridad indivisible en el seno de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). "Nadie puede reforzar su seguridad a costa de la seguridad de otros países", resaltó el comunicado.

Respecto a Ucrania, el gobierno ruso pidió a Kiev cumplir los Acuerdos de Minsk, sobre todo en lo que respecta al "diálogo directo" con las repúblicas de Donetsk y Lugansk para determinar legalmente "el estatus especial del Donbas".

ZELENSKI PIDE A OCCIDENTE "NO CAUSAR PÁNICO"

En una rueda de prensa frente a medios extranjeros, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky ha pedido a los países occidentales que no "causen pánico", respecto a las tensiones con Rusia, a quien se acusa de preparar una invasión de Ucrania.

"No necesitamos este pánico", porque "tenemos que estabilizar la economía" del país, ha declarado Zelensky. "La probabilidad de un ataque existe, no ha desaparecido y no ha sido menos grave en 2021", pero "no vemos una escalada mayor" a la del año pasado, aseguró Zelensky. En cambio, si escuchamos a los medios internacionales y "hasta a los jefes de Estado respetados", uno creería "que ya tenemos una guerra" en todo el país, "que hay tropas avanzando en las carreteras. Pero no es el caso", añadió. "Este pánico, ¿cuánto le está costando a nuestro país?".

Horas antes, en un tuit, Zelensky informó que él y el presidente de EEUU, Joe Biden, tuvieron "una larga conversación telefónica" y "discutieron esfuerzos diplomáticos recientes en la desescalada y acordaron acciones conjuntas en el futuro".

En su llamada, Biden "subrayó el compromiso de Estados Unidos con la soberanía e integridad territorial de Ucrania", señaló por su parte un comunicado de la Casa Blanca.

