Benedetto, a horas de su regreso a Boca: “Vuelvo al club que amo”

Las negociaciones y los rumores están a punto de llegar a su fin para convertirse en un tema oficial: Darío Benedetto firmará en las próximas horas su retorno a Boca Juniors tras sus pasos por el Elche de España y Olympique de Marsella de Francia. “Estoy contento por esta oportunidad que se me está dando”, reconoció el Pipa.

“Falta hacer la revisación y la firma, que es lo más importante. Pero está todo bastante acordado. Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía, no era lo que buscaba. Seguiré apoyando al club desde el lugar que me toca ahora”, declaró el delantero de 31 años en una entrevista con la cadena española Onda Cero.

“Se me presenta esta oportunidad de volver al club que amo y lo estoy aprovechando. Falta realmente la firma. Lo demás está todo arreglado. Quiero aprovechar esta oportunidad sabiendo las cosas que se juega Boca también. Dije que volvería a Boca Juniors como jugador o hincha y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha de ese club y tengo la oportunidad de volver ahora”, confirmó en sintonía con las precisiones que habían entregado desde el Consejo de Fútbol ayer.

Benedetto estuvo tres temporadas en el Xeneize y conquistó tres títulos, además de mostrar una de las mejores versiones de su carrera que le permitieron incluso dar el salto a la selección argentina. En el Elche sumó 16 presentaciones –sólo 7 como titular– y firmó dos goles, aunque se marchará con un solo partido en sus espaldas en el último mes: “Hubiese estado bueno decir adiós desde el campo, pero andaba con unas molestias en el aductor y prefería no arriesgar porque ya estaba hecho el tema de mi pase. El técnico (Francisco) lo entendió así y por eso no me concentré. Hubiese estado bueno despedirme ante el Madrid, pero mañana ya estaré volando para Argentina”.

El atacante reconoció que “no estaba cómodo” con el poco espacio en el combinado español donde completó una historia realmente singular: es parte del grupo accionario que compró la entidad meses atrás. “Son decisiones de los técnicos que son respetadas, pero busco minutos. Siempre apoyé desde el lugar que me tocó. Ahora tengo esta posibilidad que no la quiero dejar pasar. Cuando llegó Francisco le dije que las cosas conmigo iban a ser siempre de frente, no iba a ir nunca por atrás. Apenas me enteré (de Boca) empecé a comentarles a los compañeros y hablé con Francisco. Le dije que estaba prácticamente cerrado el tema con Boca simplemente para ser honesto con él”, aclaró.

El Pipa se inició en Arsenal de Sarandí y luego sumó pasos por Defensa y Justicia y Gimnasia de Jujuy antes de dar el salto al fútbol mexicano (Xolos de Tijuana y América) donde vivió su explosión. El desembarco en Boca Juniors para la temporada 2016/17 marcó el quiebre definitivo en su carrera, a tal punto que el Marsella invirtió una cifra cercana a los 18 millones de dólares.

