Municipales sobre el bono: “Si tenemos que tomar una medida de fuerza, la vamos a tomar”

“Si bien todavía no hemos recibido la negativa de ningún intendente en cuanto al pago del bono, no todos han confirmado el pago”, señaló la dirigente y anticipó que no descartan “tomar alguna medida porque los trabajadores no pueden quedar sin el bono”.

Álvarez sostuvo que el gremio viene trabajando hace tiempo para equiparar los sueldos de los trabajadores municipales y sanear las desigualdades existentes. En ese marco, relató que han solicitado “constituir mesas de trabajo entre el Foro de Intendentes y los sindicatos para sanear los sueldos de estos trabajadores, nivelando hacia arriba”.

“Vamos a exigir el pago de este bono y si tenemos que tomar una medida de fuerza, la vamos a tomar. Si tenemos que manifestarnos o salir a la calle, que el trabajador confíe en que lo vamos a hacer porque nosotros sabemos de estas desigualdades en los municipios y no podemos permitir que no se le otorgue al trabajador municipal este bono que bien merecido lo tiene”, dijo la dirigente..

Pese a que la intendenta Bettina Romero aseguró que no había recibido ningún reclamo al respecto, desde ATE aseguran que en Capital fue el primer municipio donde se presentó el petitorio de adhesión, por lo que esperan ser llamados a una reunión esta semana “o que nos respondan por escrito porque nosotros hicimos un pedido por escrito y según eso tendremos que tomar alguna medida porque los trabajadores no pueden quedar sin el bono”, concluyó.