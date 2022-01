Municipales piden un bono de $20 mil: “Bettina Romero no respeta los acuerdos de la Provincia”

Desde el gremio Ademus informaron que, si no tienen respuestas sobre el beneficio, la intergremial comenzará a realizar asambleas

El Gobierno provincial anunció un bono de $20 mil para los trabajadores estatales. Esto generó que los empleados municipales pidan el mismo beneficio a la Municipalidad de la Ciudad. Al pedido lo encabeza el gremio Ademus y su secretario general, César Molina, explicó que, desde que es intendenta, “Bettina Romero no respeta los acuerdos que hace la Provincia”, cuando se trata de aumentos salariales. "Esto no ocurría cuando Gustavo Sáenz era intendente ni con el intendente anterior", remarcó.

Por Aries, Molina indicó que al bono lo ven difícil, “porque la Municipalidad siempre se cierra diciendo que no tiene plata”. En este sentido, el gremialista recordó que la Capital es la que más recauda y ahora aumentó el 30 o 35 por ciento los impuestos. Además, el secretario general de Ademus dijo que la Ciudad de Salta “es el municipio que más plata tiene y el que más recibe de coparticipación”.

Al respecto del bono, Molina explicó que la integremial va a esperar una respuesta hasta el lunes y si no obtienen una, harán asambleas. “Tengo entendido que Amador no está trabajando y no hay funcionario que nos atienda”, comentó y remarcó nuevamente que solo van a esperar hasta este lunes.

Por otro lado, dijo que la intendenta tiene que entender que tiene que pagar los aumentos salariales, porque “tanto Gustavo Sáenz y el intendente anterior nos daban los aumentos que daba la Provincia”. “Eso se tiene que respetar, pero esta señora intendenta no ha respetado los acuerdos provinciales”, finalizó