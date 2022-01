“Los últimos días no han sido buenos para Juntos Por El Cambio”

En referencia a la disputa por presidir el interbloque de JxC en la Cámara de Diputados de la Nación, legislador por Salta consideró que “JxC es una fuerza bien compleja y bien heterogénea porque engloba a tres fuerzas políticas distintas en un mismo rumbo, que tiene que saber administrar esas diferencias”.

“Venimos de 10 días muy malos, de poco entendimiento”, afirmó el diputado y agregó que “este nuevo año nos da la oportunidad de trabajar bien en frío y pensar”.

“Tenemos que tener nitidez intelectual, honestidad política. Después quién lidera, quién no, quién entra y quién se va me parece que es una discusión secundaria, pero no hay que caer en la incoherencia. No hay margen para errores”, sostuvo.

“La gran oportunidad está en este 20 de enero cuando vuelvan las sesiones extraordinarias, para ser fieles con lo que representamos, pero lo que queda claro es que JxC ya no puede acompañar más ninguna suba de impuestos”, concluyó.