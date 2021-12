Gimnasia y Tiro: Tras decir que le daba vergüenza el fútbol de ascenso, Ivo Chaves pidió disculpas

Luego de la final que Gimnasia y Tiro perdió ante Chaco For Ever, en el marco del segundo ascenso a la Primera Nacional, el capitán del Albo, Ivo Chaves, se expresó duramente en su perfil de Twitter. “Me da vergüenza el fútbol de ascenso y su sistema corrupto”, había señalado el futbolista en una publicación. Luego de aquel exabrupto, el Consejo Federal iba a sancionar al jugador, pero Chaves pidió disculpas por la misma vía e inmediatamente el organismo levantó la sanción.

Después de aquel duro descargo, el futbolista volvió a utilizar las redes sociales, pero esta vez para pedir disculpas por sus palabras. “Quiero hacer públicas mis disculpas al Consejo Federal y sus autoridades, como así también a todo seguidor de nuestro fútbol que se pueda haber sentido dañado o desilusionado por el desafortunado tuit post partido vs. Chaco For Ever. El mismo fue producto del impulso y las emociones encontradas después de la derrota, entendiendo hoy la gravedad de dicha acusación y los daños que provoca al fútbol en general el poner en duda la hidalguía y veracidad de todo lo que ocurre en la cancha. Lamento lo ocurrido y reconozco que todos los que formamos parte del fútbol argentino somos los responsables de mantener las formas sin manchar la nobleza de nuestro deporte”, expresó el futbolista en su perfil de Twitter.

Por otro lado, el Consejo Federal de Fútbol levantó una sanción que pesaba sobre Chaves por las durísimas declaraciones del jugador en días anteriores. "Que el pedido de disculpas públicas realizada en el mismo medio en que realizó la publicación imputada, habla muy bien del Sr. Chaves, lo cual demuestra ser una persona íntegra con hombría de bien y debe ser debidamente valorado, y por tal circunstancia, no ser sancionado al mismo a tenor del Art. 157 del RTP", manifestó el Tribunal de Disciplina mediante el expediente N° 4561/21.