Massa afirmó que la Ley de Alquileres “fracasó”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa consideró que la Ley de Alquileres “fracasó” y llamó a discutir una nueva norma que brinde “certezas” al propietario y “garantías y tranquilidad” al inquilino.

”En el Gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó, y que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”, declaró este miércoles Massa.

El referente del oficialismo participó del acto por el Día de la Construcción en el edificio de la Confitería del Molino. Allí también se refirió a dos medidas claves para el sector de la construcción que la Cámara Baja tratará durante la extensión de las Sesiones Ordinarias. Se trata del proyecto para prorrogar la vigencia del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y acceso a la Vivienda y otro que otorga créditos hipotecarios que se ajusten por el índice de variación salarial. Aseguró que el año que viene estará vigente la ley que “permitió con la exteriorización de capitales generar que casi 4 mil millones de dólares se vuelquen en inversión privada”.

En cuanto a los alquileres consideró necesario “discutir una nueva ley que le dé certeza al propietario y garantía y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprendimiento noble que tiene a lo largo y ancho del país”.

La norma había sido aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, duranta la gestión de Alberto Fernández.

La idea de modificar la Ley de Alquileres ya había sido planteada por el propio Massa en varias oportunidades. El mes pasado en medio de la campaña del Frente de Todos, incluyó el tema como uno de los prioritarios para la coalición de Gobierno junto con la transformación de planes sociales en planes de empleo y capacitación laboral y defender la movilidad social ascendente.

De acuerdo a una encuesta del portal inmobiliario Zonaprop, que fue publicada a principios de septiembre, en la Argentina, 8 de cada 10 propietarios consideró que la Ley de Alquileres los perjudicó, mientras que solo un 18% manifestó haberse beneficiado de ella. Asimismo, el 68% de los inquilinos indagados aseguró que el nuevo marco legislativo no le fue favorable para ellos y solo un 32% consideró que el cambio fue positivo.

Consultados sobre en qué puntos sienten que la ley los desfavorece, la tendencia se encontró dividida en el caso de los propietarios: un 58% se vio afectado por la indexación anual del aumento del alquiler y otro 58% por la extensión del plazo del contrato a tres años. Asimismo, un sector de los consultados (44%) no estuvo de acuerdo con tener que registrar el contrato de alquiler en la AFIP. En tanto, un 40% percibió como negativo no poder elegir el tipo de garantía que le interesa que presente su inquilino. A su vez, un 26% criticó que ya no puede requerir más de un mes de depósito y un 33% coincidió con todas las cuestiones mencionadas.

Beneficios para la construcción

El acto de este miércoles en la Confitería El Molino contó también con la presencia del presidente Alberto Fernández -de forma telemática-, del ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis y del titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech; además de empresarios y legisladores nacionales.

Allí, Massa anunció que Diputados prevé tratar durante la extensión de las Sesiones Ordinarias dos medidas claves para impulsar al sector de la construcción: el proyecto para prorrogar la vigencia del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y acceso a la Vivienda, que otorga beneficios fiscales para el desarrollo de proyectos inmobiliarios o la inversión en ellos, y, por otro, el proyecto de Ley para otorgar créditos hipotecarios que se ajusten por el índice de variación salarial.

En ese sentido habló de acompañar la inversión pública “con inversión privada”. “Los argentinos ahorran de dos maneras, con dólares o con ladrillos. Y la decisión del Gobierno es generar inversión y ahorro en ladrillos. Por eso, durante el 2022, va a estar vigente esa Ley que sancionamos para permitirnos con la exteriorización de capitales la posibilidad de generar que casi 4 mil millones de dólares se vuelquen en inversión privada para generar obras en el sector privado”, declaró el titular de la Cámara Baja.

“Sin dudas, si hay una industria generadora y multiplicadora de empleo es la industria de la construcción. Cuando se mueve la construcción, se mueve el hierro, la madera, el comercio del barrio y cada uno de los sectores que accionan en esa cadena de valor impresionante que tiene la industria de la construcción en la Argentina y en el mundo”, agregó.

El acto se realizó en el contexto de las obras de refacción para recuperar la emblemática confitería El Molino y avanzar con los trabajos de restauración para volver a abrir sus puertas. Tras su expropiación legal en el 2014, el Congreso de la Nación se hizo cargo del tradicional edificio porteño y, a través de La Comisión Administradora del Edificio del Molino, comenzó una serie de tareas de recuperación de este ícono del estilo Art Nouveau, que fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997.

Del evento también participaron el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera; la presidenta de AySA, Malena Galmarini; el diputado nacional Marcelo Casaretto; José Luis Lingeri (AySA); Gerardo Martinez (UOCRA), Andres Rodriguez (UPCN); el Secretario General de la Cámara de Diputados, Juan Manuel Cheppi; y el Secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados, Eduardo Cergnul.